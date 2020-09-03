3. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: WLAN-Einstellungen nachträglich ändern
Hat Ihre Verbindung einen neuen DNS-Server oder eine fixe IP-Adresse? So ändern Sie die Einstellungen am Smartphone.
Wenn Sie ausser dem Passwort noch andere WLAN-Parameter eingeben müssen, kommen Sie beim Smartphone bald einmal an Ihre Grenzen. Jedoch gibt es ein verstecktes Menü, in dem Sie die Proxy- und IP-Einstellungen ändern können.
Das geht so:
- Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie WLAN
- Tippen Sie auf die aktive WLAN-Verbindung und gehen ins Einstellungemenü.
- Wählen Sie nun entweder das Proxy-Menü, wenn Sie manuell einen Proxy-Server eintragen möchten. Oder Sie wählen unter IP-Einstellungen statt DHCP den Eintrag Statisch, wenn Sie mit einer fixen IP ins Netz gehen.
- Unter den IP-Einstellungen können Sie auch die DNS-Server ändern.
Hinweis: Durch die verschiedenen Android-Versionen und Brandings können Begriffe und Pfade variieren.
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