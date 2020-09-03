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Florian Bodoky
3. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: WLAN-Einstellungen nachträglich ändern

Hat Ihre Verbindung einen neuen DNS-Server oder eine fixe IP-Adresse? So ändern Sie die Einstellungen am Smartphone.

So ändern Sie die WLAN-Einstellungen

© Quelle: PCtipp

Wenn Sie ausser dem Passwort noch andere WLAN-Parameter eingeben müssen, kommen Sie beim Smartphone bald einmal an Ihre Grenzen. Jedoch gibt es ein verstecktes Menü, in dem Sie die Proxy- und IP-Einstellungen ändern können.

So ändern Sie die WLAN-Einstellungen

 © Quelle: PCtipp

Das geht so:

  1. Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie WLAN
  2. Tippen Sie auf die aktive WLAN-Verbindung und gehen ins Einstellungemenü.
  3. Wählen Sie nun entweder das Proxy-Menü, wenn Sie manuell einen Proxy-Server eintragen möchten. Oder Sie wählen unter IP-Einstellungen statt DHCP den Eintrag Statisch, wenn Sie mit einer fixen IP ins Netz gehen. 
  4. Unter den IP-Einstellungen können Sie auch die DNS-Server ändern.

Hinweis: Durch die verschiedenen Android-Versionen und Brandings können Begriffe und Pfade variieren. 

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