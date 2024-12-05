Beim Anstöpseln des Smartphones oder der Kamera soll Windows wieder fragen

Hoppla, das war dann doch etwas voreilig! Beim Einstöpseln Ihres Smartphones oder Ihrer Digicam an Ihren PC ist der Dialog «Wählen Sie eine Aktion für dieses Gerät aus» erschienen. Sie haben beherzt auf Keine Aktion durchführen geklickt. Oder noch schlimmer: Sie haben aus Versehen die Mediaplayer-Wiedergabe gewählt.

Und jetzt hat Windows sich diese Antwort gemerkt. Seither erscheint der Dialog beim Einstecken des Smartphones oder Ihrer Kamera nicht mehr; und nun hätten Sie den aber gerne wieder zurück oder möchten auf eine andere Einstellung wechseln.

Lösung für Windows 11: Gehen Sie via Start zu Einstellungen (Zahnrad-Icon) und darin in der linken Spalte zu Bluetooth und Geräte. Im rechten Teil des Fensters scrollen Sie zu Automatische Wiedergabe. Hier sind die zwei allgemeinen Kategorien Wechseldatenträger und Speicherkarte zu finden. Darunter entdecken Sie weitere externe Geräte, die Sie an diesem PC unter diesem Benutzerkonto schon einmal angestöpselt hatten; in unserem Beispiel «Noka 8 Sirocco». Unter jedem dieser Einträge befindet sich ein Ausklappmenü.