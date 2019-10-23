Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
23. Okt 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

App-Test: Samsung Notes

Digitale Notizen sind mit der Samsung-App via Tastatur, durch schreiben mit dem S-Pen oder malen erstellbar. Wir haben die App angetestet.

Pochtizättel oder Erinnerungen sind rasch erstellt, es kann gezeichnet oder farbig markiert werden

© Quelle: PCtipp.ch

Auf einem Samsung-Smartphone haben wir kürzlich die Notiz-App Samsung Notes ausprobiert. Und waren positiv überrascht von den digitalen Notizen. Wir haben Samsung Notes angetestet.

  1. Melden Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto an (oder erstellen Sie erst eines).
  2. Tippen Sie unten rechts auf das Plus-Symbol, um eine Notiz oder Erinnerung zu erstellen.
  3. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Notiz per Handy-Tastatur (Text), Stift (S-Pen) oder Pinsel anzufertigen.
  4. Geben Sie einen Titel ein und verfassen Sie den Text. Aufzählung oder Zeilenabstand sind mittels eines Tippens erstellbar (unterhalb des Textfeldes ). Klicken Sie auf Speichern.
  5. Die erstellte Notiz können Sie direkt favorisieren, teilen oder erneut bearbeiten. Auch an den Startbildschirm anheften ist möglich.
  6. Kategorien erstellen Sie so: Tippen Sie oben links auf das Hamburger-Menü (drei Querbalken), dann auf Kategorien sowie Kategorien verwalten.
  7. Über + Kategorien hinzufügen erstellen Sie z.B. die Kategorie Wichtig oder Dringend und können noch eine Farbe (z.B. rot) auswählen. Tippen Sie auf OK.
  8. Diese Kategorie können Sie nun der Notiz folgendermassen zuordnen: Öffnen Sie Ihren «Poschtizättel» oder anderweitige Notiz. Momentan steht dort im oberen Bereich Nicht kategorisiert. Tippen Sie darauf und wählen Sie die soeben erstellte aus.

Pochtizättel oder Erinnerungen sind rasch erstellt, es kann gezeichnet oder farbig markiert werden

 © Quelle: PCtipp.ch

Wer möchte, kann seine Notizen in der Cloud synchronisieren, um sie auch mit anderen Samsung-Geräten zu nutzen. Interessanter wird die App, wenn man einen S-Pen verfügt (Z.B. mit dem Galaxy Note 10+). Mangels Testobjekt konnte die Redaktorin dies nicht überprüfen.

Wer einen S-Pen hat, kann Notizen handschriftlich erstellen, die App digitalisiert das Gekritzel

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Handy (Android 9.1) ausprobiert.

Alternativen zu Samsung Notes werden übrigens in unserem ausführlichen Notizdienst-Vergleich beschrieben.

Kommentare

Firmen Android Apps Cloud Hardware Smartphones Zubehör Smartphone & Apps Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare