Auslagerungsdatei unter Windows XP

Die Auslagerungsdatei "Pagefile" kann über "Start/Systemsteuerung/System/ Erweitert/Systemleistung" im Punkt "Erweitert" geändert werden. Die Grösse können Sie bei "Virtueller Arbeitsspeicher" entsprechend konfigurieren. Im Normalfall entspricht die Grösse der Auslagerungsdatei in etwa dem Faktor 1,5 des Arbeitsspeichers (bei 1 GB RAM also eine 1,5 GB grosse Auslagerungsdatei).

Betreffend der Grösse schreibt Microsoft folgendes: (Auszug Microsoft Homepage)

Verwaltung des Computerspeichers

Wenn der RAM-Speicher auf Ihrem Computer begrenzt ist und sofort mehr davon benötigt wird, verwendet Windows Festplattenspeicher, um RAM zu simulieren. Dieser simulierte Speicher ist als "Virtueller Speicher" bekannt und wird häufig auch als "Auslagerungsdatei" bezeichnet. Diese Datei ähnelt der Swapfile in UNIX. Die Standardgröße für die Auslagerungsdatei des virtuellen Speichers (mit dem Namen Pagefile.sys), die während der Installation erstellt wird, ist 1,5 Mal die Menge an RAM, die auf Ihrem Computer verfügbar ist.

Sie können den virtuellen Speicher optimieren, indem Sie den Speicherplatz auf mehrere Laufwerke verteilen und ihn von langsamen oder stark beanspruchten Laufwerken entfernen. Um Ihren virtuellen Speicher zu optimieren, verteilen Sie ihn auf möglichst viele physische Festplatten. Bei der Auswahl der Laufwerke sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten: • Die Auslagerungsdatei sollte möglichst nicht auf demselben Laufwerk gespeichert werden wie die Systemdateien.

• Vermeiden Sie es, Auslagerungsdateien auf fehlertoleranten Laufwerken zu speichern (wie zum Beispiel auf gespiegelten Laufwerken oder RAID-5-Laufwerken. Fehlertoleranz ist für Auslagerungsdateien nicht erforderlich. Zudem sind Schreibvorgänge auf fehlertoleranten Systemen zuweilen sehr langsam, da die Daten gleichzeitig an verschiedene Speicherorte geschrieben werden.

• Speichern Sie nicht mehrere Auslagerungsdateien in verschiedenen Partitionen, die sich auf derselben physischen Festplatte befinden.