Automatische Foto-Sicherung ins Google-Konto deaktivieren – so gehts

Einer der Vorteile von Google Fotos ist die Cloud-Synchronisation via Google-Konto. Ist die Sicherung aktiviert, hat man unkompliziert von diversen Geräten Zugriff auf seine Fotos, Screenshots und Erinnerungen. Doch was, wenn Sie beispielsweise die Sicherung einmal irrtümlich aktiviert haben und das Hochladen Ihrer privaten Bilder in die Cloud nun stoppen möchten?

Ob die Sicherung aktiv ist, sehen Sie auf einen Blick, indem Sie auf dem Smartphone die Google-Fotos-App öffnen. Oben rechts bei Ihrem Google-Konto-Symbol sehen Sie unterhalb Ihres Profilbildes einen kleinen weiss-blauen Pfeil, der das Hochladen der Fotos symbolisiert. Ist die Sicherung deaktiviert, sehen Sie stattdessen eine kleine, durchgestrichene Wolke (engl. Cloud).

Tippen Sie oben rechts auf Ihr Google-Konto-Symbol. Backup & Sync finden Sie via Google-Fotos-Einstellungen. Ganz oben ist Back-up & Sync zu finden. Um die Sicherung zu deaktivieren, betätigen Sie den Schieberegler (von Ein zu Aus). Nun werden die Fotos vom Handy nicht mehr automatisch in die Cloud/in Ihr Google-Konto hochgeladen. Wenn Sie dies später rasch wieder aktivieren möchten, finden Sie via Google-Konto-Symbol den Bereich Sicherung ist deaktiviert (siehe Screenshot rechts). Hier können Sie durch ein Tippen die Sicherung wieder aktivieren.

Im Google Dashboard können Sie die Daten Ihres Google-Kontos (unter anderem Google Fotos) einsehen und verwalten.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Google-Fotos-Version 5.61.0.(...) durchgeführt.

(Dieser Tipp erschien erstmals im Juni 2020 und wurde am 12.10.21 aktualisiert.)