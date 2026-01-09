Besser suchen in Windows 11

Inhalt

0:12 Indizierung

3:20 Suchen per Start-Menü

4:48 Suchen im Explorer

6:46 Such-Tags

7:41 Websuche deaktivieren

Neue Videos

Jeden Mittwoch um 8:00 Uhr gibt es bei uns ein neues Video aus dem Bereich Technik und Digitales für private Anwenderinnen und Anwender

Heft

Wir bringen jeden Monat ein Heft raus – hier erfahren Sie mehr

Webinare

Wir veranstalten regelmässig kostenlose Webinare – unverbindliche Anmeldung hier

Social Media

Folgen Sie uns hier:

Twitter

Facebook

Instagram

TikTok