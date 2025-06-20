Smartphones
Das beste Smartphone
Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie dienen als Kommunikationsmittel, Unterhaltungszentren, Arbeitswerkzeuge und vieles mehr. Die Auswahl des richtigen Smartphones kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der Vielzahl von Modellen, Herstellern und Funktionen.
Umso wichtiger ist es, ein Smartphone zu wählen, das nicht nur den persönlichen Bedürfnissen entspricht, sondern auch langfristig eine optimale Investition ist. Dieser Kaufratgeber zeigt, worauf es beim Erwerb des idealen Smartphones ankommt. Dazu bespricht der PCtipp wichtige Hersteller, die Unterschiede zwischen den Preisklassen, die Bedeutung von KI-Funktionen, Vertragsoptionen, das Besondere an wiederaufbereiteten (im Fachjargon «refurbished») Geräten sowie die Garantieleistungen.
Zudem werfen wir einen genaueren Blick auf die Verkaufsstätten, sprich Läden und Onlineshops. Ausserdem geben wir für jedes Preissegment eine Kaufempfehlung, also für die Einstiegsklasse, die Mittelklasse und fürs High-End-Segment. Damit erhalten Sie eine fundierte und umfassende Entscheidungshilfe, um das auf Sie massgeschneiderte Smartphone zu finden.
Welches sind die wichtigsten Smartphone-Hersteller?
In der Schweiz dominieren fünf Hersteller den Smartphone-Markt: Apple, Google, OnePlus, Samsung und Xiaomi. Diese Unternehmen bieten eine breite Palette von Smartphones an, die alle Preisklassen abdecken.
Der US-Hersteller Apple ist bekannt für seine High-End-iPhones, die sich durch ihr elegantes Design, ihre leistungsstarke Hardware und ihr benutzerfreundliches Betriebssystem auszeichnen.
Das koreanische Unternehmen Samsung bietet eine vielfältige Auswahl an Smartphones – von budgetfreundlichen Modellen bis zu High-End-Geräten wie der Galaxy-S-Serie inklusive vielseitiger (KI-)Funktionen (mehr dazu später).
Die US-Firma Google hat mit seinen Pixel-Smartphones, die endlich auch direkt vom Hersteller in der Schweiz verfügbar sind, ebenfalls im High-End-Segment seinen Platz gefunden – vor allem auch, weil diese Handys mit spannenden KI-Funktionen und einem fairen Preis-Leistungs-Niveau aufwarten.
Xiaomi, ein chinesischer und innovativer Handyhersteller, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen für seine preisgünstigen Smartphones der Redmi-Note-Serie mit guter Ausstattung gemacht. Mittlerweile ist die Marke auch in der Mittelklasse und im Premiumsegment aktiv.
Und zu guter Letzt: Der chinesische Hersteller OnePlus hat sich auf High-End-Smartphones spezialisiert, die mit modernster Technologie ausgestattet sind.
Diese fünf Hersteller sind in der gesamten Schweiz präsent und bieten ihre Produkte über verschiedene Kanäle an, darunter via Mobilfunkanbieter, Elektronikfachmärkte und Onlineshops.
Einstiegsklasse-, Mittelklasse- oder High-End-Smartphone?Ausstattung und Funktionen variieren je nach Preissegment erheblich. Ausser der Displaygrösse und -Qualität gehören die Kamera, Akkulaufzeit, der Speicherplatz und der Prozessor zu den Preistreibern.
Die Kameraqualität ist besonders wichtig für Nutzer, die gerne Fotos und Videos aufnehmen, zum Beispiel für Social-Media-Kanäle.
Die Akkulaufzeit ist entscheidend für Anwenderinnen und Anwender, die ihr Smartphone intensiv nutzen. Wer viele Apps, Fotos und Videos speichern möchte, sollte unbedingt auf genügend Speicherplatz achten. Der Prozessor sorgt für eine flüssige Bedienung und ist für anspruchsvolle Anwendungen oder Gamer zentral.
Die Einstiegsgeräte bis ca. 300 Franken sind in der Regel mit grundlegenden Funktionen ausgestattet, etwa einer einfachen Kamera, einem weniger leistungsstarken Prozessor und begrenztem Speicherplatz. Oft ist hier der Software-Support auf zwei Jahre begrenzt.
Mittelklasse-Smartphones bis ca. 600 Franken bieten eine bessere Leistung, eine verbesserte Kamera mit einem meist einfachen Kamerasystem und mehr Speicherplatz als die Einstiegsklasse. Mittlerweile haben die Hersteller auch bei Mittelklasse-Smartphones die Supportzeit für Software auf drei bis sogar sechs Jahre erweitert. Das ist ein sehr grosses Plus für die Funktionalität und Sicherheit der Smartphones.
High-End-Smartphones und Foldables, also Handys mit aufklappbarem Bildschirm, sind mit modernster Technologie ausgestattet. Dazu zählen hochauflösende Kamerasysteme, neuste Hochleistungs-CPUs, grosse Speicherkapazitäten und innovative Funktionen wie faltbare Bildschirme oder fortschrittliche KI-Unterstützung. Auch eine lange Supportzeit von bis zu sieben Jahren sollte bei Preisen ab 600 Franken bis zu weit über 1000 Franken nicht zur Diskussion stehen.
Das Design spielt zwar in allen Kategorien eine wichtige Rolle. Besonders bei High-End-Smartphones, wo Hersteller oft auf hochwertige Materialien und innovative Designs setzen, um sich von der Konkurrenz abzuheben, wird es von Anwendern als ein unverzichtbares Alleinstellungsmerkmal angesehen. Im Folgenden finden Sie unsere drei Steckbriefe, damit sie sich für den schnellen Überblick des entsprechenden Handysegments.
Steckbrief High End
- Displaytechnologie: OLED
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8, Apple A
- RAM/Nutzspeicher: 12 bis 16 GB/512 bis 1024 GB
- Kamera: drei bis vier Rückkameras
- Material: Glas/Aluminium
- Akkulaufzeit: max. 1,5 bis 2 Tage
- Preis: ab 600 Franken
- Software-Support: 5 bis 7 Jahre
Kauftipp High End: Samsung Galaxy S25+
Design, Verarbeitung, Ausstattung sowie die hervorragende Gesamtleistung katapultieren Samsungs Galaxy S25+ auf den Spitzenplatz unter den High-End-Smartphones. Die 512-GB-Version wechselt für einen Strassenpreis von 959 Franken seinen Besitzer.
Das AMOLED-Display mit einer Bilddiagonalen von 6,7 Zoll löst mit 3120 × 1440 Pixel messerscharf auf. Das 500-ppi-Display weist einen knackigen Kontrast auf, die dynamische Bildwiederholrate reicht bis zu hohen 120 Hz.
Qualcomms Snapdragon-8-Elite-Prozessor sorgt für flüssiges Spielen und eine ruckelfreie Bedienung, auch wenn viel gesurft und mehrere aktuelle Apps geöffnet sind.
Weiteres Highlight ist das dreistufige Kamerasystem mit optischem Bildstabilisator: Hauptkamera (50 Mpx), das Ultraweitwinkelobjektiv (12 Mpx) und das Teleobjektiv (10 Mpx) mit dreifachem optischem Zoom liefern gestochen scharfe und detailreiche Fotos sowie Videos – selbst bei mittelmässigen Lichtverhältnissen.
Der Akku des Samsung Galaxy S25+ ist mit 4900 mAh gut dimensioniert und bietet eine praxisnahe Laufzeit von knapp 2 Tagen. Und natürlich hat der koreanische Hersteller diverse KI-Tools für die Konversation (etwa Googles Gemini-Live-Bot), das beschleunigte Arbeiten oder für eine Echtzeitübersetzung (auch beim Telefonieren) und die Videoverarbeitung integriert.
Ausserdem top: Samsung gibt auf das Android-15-Smartphone eine siebenjährige Garantie für Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Das ist sehr grosszügig.
Fazit: Samsungs Galaxy S25+ ist durch und durch ein Spitzen-Smartphone. Ausstattung, Leistung, Ergonomie und Support sind herausragend. Hinzu kommen innovative KI-Funktionen, die auch im Alltag weiterhelfen. Das alles kostet allerdings. Momentan gibts das starke Gerät für 959 Franken.
Steckbrief Mittelklasse
- Displaytechnologie: OLED
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6/7, MediaTek Dimensity, Apple A
- RAM/Nutzspeicher: 6 bis 12 GB/128 bis 256 GB
- Kamera: zwei bis drei Rückkameras
- Design: Glas/Aluminium
- Akkulaufzeit: max. 1 bis 1,5 Tage
- Preis: 300 bis 600 Franken
- Software-Support: 3 bis 6 Jahre
Kauftipp Mittelklasse: Nothing Phone (3a) Pro
Das Nothing Phone (3a) Pro für 399 Franken ist ein bemerkenswertes 6,77 Zoll grosses Mittelklasse-Smartphone. Das Display löst mit 2392 × 1080 Pixeln auf und bietet hohe 120 Hz. Das Gerät zeichnet sich durch sein einzigartiges Design und eine innovative Benutzeroberfläche aus.
Das Nothing OS ist minimalistisch aufgebaut, die Bedienung jedoch ausgesprochen benutzerfreundlich umgesetzt. Letztlich hebt sich das von «gewöhnlicher» Android-Smartphone-Kost ab. Weiteres Highlight ist das sogenannte Glyph-Interface auf der Rückseite des Telefons, das Benachrichtigungen und Anrufe auf einzigartige Weise per Lichtsignale anzeigt.
Das Triple-Kamerasystem umfasst eine Hauptlinse (50 Mpx), Periskoplinse (50 Mpx) sowie ein Ultraweitwinkel (8 Mpx) inklusive einer optischen Dreifach-Zoomfunktion. Damit liefert das Nothing Phone (3a) Pro Spitzenfotos und Videos bei Tageslicht, aber auch im Dämmerlicht. Zu den KI-Funktionalitäten gehört die Option, dass Sprachmemos in Text umgewandelt werden. So lassen sich beispielsweise To-do-Listen oder Termine anlegen. Auch das Transkribieren von Gesprächen in Meetings ist möglich.
Der 5000 mAh starke Akku bietet eine solide Laufzeit, die in der Praxis für annähernd zwei Tage reicht. Der Schnelllademodus sorgt dafür, dass der Stromspender innert 30 Minuten wieder zu 68 Prozent aufgeladen ist. Zudem ist das Android-15-Smartphone auf IP64 klassifiziert und so gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Betriebssystem-Updates gibt es für drei Jahre, neue Sicherheitspatches sogar für lange sechs Jahre.
Fazit: Das Nothing Phone (3a) Pro bietet als starkes Mittelklasse-Handy ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist als potenter Alleskönner eine Top-Wahl für Poweranwender.
Steckbrief Einstiegsklasse
- Displaytechnologie: IPS oder OLED
- Prozessor: MediaTek Helio G, Qualcomm Snapdragon 4
- RAM/Nutzspeicher: 4 GB/32 bis 64 GB
- Kamera: ein bis drei Kameras
- Design: Kunststoff/Aluminium
- Akkulaufzeit: max. 1 Tag
- Preis: bis 300 Franken
- Software-Support: 2 bis 3 Jahre
Kauftipp Einstiegsklasse: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Rein preislich gehört Xiaomis elegantes Redmi Note 14 Pro+ 5G mit einem Strassenpreis von nur 288 Franken zwar zur Einstiegsklasse, punkto Ausstattung und Leistung ist das Android-15-Smartphone klar im Mittelfeld anzusiedeln.
Die Ausstattung des Smartphones umfasst ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das mit 2712 × 1220 Pixeln auflöst und mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz aufwartet. Unter der Haube arbeitet ein Snapdragon-Prozessor (Version 7s Gen 3), der in Kombination mit 8 GB RAM eine flüssige Performance gewährleistet. Und auch der interne Speicher von 256 GB bietet ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos.
Die Triple-Kamera auf der Rückseite besteht aus einer 200-Mpx-Hauptkamera, einer Ultraweitwinkelkamera und einer Makrokamera. Dieses Kamerasystem lieferte prima Fotos bei noch guten Lichtverhältnissen und Tageslicht. Der Akku mit 5110 mAh unterstützt sogar schnelles Aufladen mit hohen 120 Watt.
Im Praxisbetrieb überzeugt das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G durch das helle Display. Die hauseigene Benutzeroberfläche MIUI in Version 14 ist übersichtlich, die Bedienung und Apps liefen im Test flüssig und ohne Ruckler.
Zum Tempo: In unseren Testmessungen zeigte das Smartphone eine solide Leistung.
Fazit: Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G ist ein prima Smartphone mit einer guten Ausstattung und hervorragender Preis/Leistung. Für ambitionierte Einsteiger ist dieses 288 Franken günstige Smartphone bestens geeignet.
Worauf sollte man achten?
Sollte man ein Gerät wählen, das viele KI-Funktionen abdeckt?
KI-Funktionen werden in Smartphones immer wichtiger und können das Benutzererlebnis erheblich verbessern. KI optimiert die Kamerafunktionen, verlängert die Akkulaufzeit, verbessert die Leistung und gibt personalisierte Empfehlungen im Praxisbetrieb. Zudem werden nützliche Funktionen wie Echtzeit-Übersetzungen, die Videobearbeitung/Fotoretusche sowie clevere Sprachassistenten unterstützt. Ob man sich beim Kauf auf einen Hersteller konzentrieren sollte, der viele KI-Funktionen abdeckt, hängt vorwiegend von den individuellen Bedürfnissen ab. Wenn man viel Wert auf die genannten Extras legt, kann es sinnvoll sein, einen Hersteller zu wählen, der in diesem Bereich führend ist. Hier haben derzeit die beiden Unternehmen Google und Samsung die Nase weit vorn.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass KI-Funktionen nicht der einzige zentrale Faktor bei einem Handy sind. Anwender sollten auch auf Merkmale wie die Bedienung und Ergonomie sowie das Betriebssystem- und Sicherheitsupdates achten. Meist hilft hier ein Gang in das Ladengeschäft, um das Smartphone direkt auszuprobieren.
Wie viel soll ich bezahlen?
Die Preise für Smartphones variieren je nach Kategorie erheblich. Einstiegsgeräte sind bereits für deutlich weniger als 300 Franken erhältlich. Mittelklasse-Smartphones kosten 300 bis 600 Franken. Die neusten High-End-Smartphones können 1000 Franken oder sogar über 1500 Franken kosten, wie im Falle von Foldables. Vor allem die High-End-Ausstattung und Speicherkapazität sind hier die beiden grossen Preistreiber.
Die Preise können allerdings je nach Hersteller, Modell, Ausstattung, Alter des Geräts und Händler stark variieren. Ratsam ist es deshalb, verschiedene Angebote zu vergleichen sowie die persönlichen Bedürfnisse und das Budget abzugleichen.
Lohnt es sich, ein neues Handy per Vertrag zu kaufen?
Der Kauf eines neuen Handys mit einem Vertrag kann in der Schweiz eine attraktive Option sein, insbesondere wenn man ein High-End-Smartphone erwerben möchte. Mobilfunkanbieter bieten oft sogenannte subventionierte Geräte an, um Kunden anzulocken.
Es ist jedoch wichtig, die Vertragsbedingungen sorgfältig zu prüfen, da subventionierte Smartphones oft mit deutlich höheren monatlichen Kosten verbunden sind. Man sollte vor einem Vertragsabschluss immer die bindende Vertragslaufzeit, die monatlichen Fixkosten, die enthaltenen Leistungen (Datenvolumen, Gesprächsminuten, Roaming-Guthaben im Ausland etc.) und eventuelle Zusatzkosten mit den eigenen Bedürfnissen gegenrechnen.
Gerade im Hinblick auf die automatische Verlängerung solcher Verträge ist es Pflicht, die Kündigungsfristen im Auge zu behalten. Vergleichen Sie die Gesamtkosten des Vertrags über die gesamte Laufzeit mit ihren üblichen monatlichen Kosten, um zu sehen, ob sich der Preisaufschlag, den das neue Handy zusätzlich verursacht, tatsächlich auch lohnt.
Lohnt sich eine erweiterte Garantie?
Die Standardgarantie für Smartphones in der Schweiz beträgt in der Regel zwei Jahre und deckt Herstellungsfehler ab.
Wichtig: Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemässe Handhabung oder Unfälle verursacht wurden. Zu den Top-5-Schäden, die von einer Standardgarantie klassischerweise ausgenommen sind, gehören Displaybruch, Kratzer, Kunststoffbruch, Beulen in der Hülle, Feuchtigkeitsschaden (sofern keine besondere IP-Klassifizierung des Handys gegeben ist), Stürze sowie Schlagschaden. Auch ein verschlissener Akku läuft nicht unter einem Garantiefall.
Eine erweiterte Garantie, eventuell auch eine Haftpflichtversicherung, kann zusätzlichen Schutz bieten, etwa bei Sturzschäden, Wasserschäden oder Diebstahl. Der Hersteller Apple bietet hierfür beispielsweise sein kostenpflichtiges Apple-Care+-Servicepaket an, Bild 1.
Es ist auf jeden Fall wichtig, die Bedingungen der erweiterten Garantie sorgfältig zu prüfen, da sie je nach Anbieter variieren können. Man sollte auf die Dauer der Garantie, die abgedeckten Schäden und eventuelle Selbstbehalte achten. Berücksichtigen Sie auch, wie das Gerät eingesetzt wird. Denn Handyreparaturen sind im Nachhinein nach wie vor teuer.
Lohnt sich der Kauf von günstigeren refurbished-Smartphones?
Refurbished-Smartphones (also runderneuerte) sind gebrauchte Geräte, die von Herstellern oder Händlern wiederaufbereitet wurden. Sie werden gereinigt, repariert und getestet, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren, Bild 2. Meist werden Bildschirme erneuert, Akkus ausgetauscht und auch Kratzer mit speziellen Pflegemitteln ausgebessert.
Refurbished-Smartphones sind also nicht mehr «ganz neu», in der Regel dafür (deutlich) günstiger als neue Geräte. Sie können somit eine gute Option für preisbewusste Käufer sein. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Geräte von einem vertrauenswürdigen Händler stammen und eine entsprechende Garantie bieten. Ausserdem sollten Sie immer einen Blick auf ein aktuelles Betriebssystem und Sicherheitspatches werfen. Seriöse Refurbished-Händler geben hier gerne detaillierte Auskunft.
Wo gibt es refurbished oder neue subventionierte Smartphones?Hierzulande gibt es eine Vielzahl an Geschäften, in denen man neue und wiederaufbereitete Smartphones kaufen kann. Zu den grössten Elektronikfachmärkten gehören Media Markt, Interdiscount und Fust. Diese bieten eine breite Palette von Smartphones an, sowohl neue als auch wiederaufbereitete. Die grossen Onlineshops Brack.ch und Galaxus.ch sind weitere Anlaufstellen. Mobilfunkanbieter wie Swisscom, Sunrise und Salt haben ebenfalls Smartphones mit subventionierten Verträgen im Angebot.
Für wiederaufbereitete Smartphones gibt es spezialisierte Händler wie Recommerce.ch und Mobilezone.ch.
So oder so ist es immer wichtig, die Preise und Angebote verschiedener Händler in aller Ruhe miteinander zu vergleichen, um das individuelle Topangebot zu finden.
Fazit: Clever auswählen
- Welches sind die wichtigsten Smartphone-Hersteller?
- Kauftipp High End: Samsung Galaxy S25+
- Kauftipp Mittelklasse: Nothing Phone (3a) Pro
- Kauftipp Einstiegsklasse: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Sollte man ein Gerät wählen, das viele KI-Funktionen abdeckt?
- Wie viel soll ich bezahlen?
- Lohnt es sich, ein neues Handy per Vertrag zu kaufen?
- Lohnt sich eine erweiterte Garantie?
- Lohnt sich der Kauf von günstigeren refurbished-Smartphones?
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