Das beste Smartphone

Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie dienen als Kommunikationsmittel, Unterhaltungszentren, Arbeitswerkzeuge und vieles mehr. Die Auswahl des richtigen Smartphones kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der Vielzahl von Modellen, Herstellern und Funktionen.

Umso wichtiger ist es, ein Smartphone zu wählen, das nicht nur den persönlichen Bedürfnissen entspricht, sondern auch langfristig eine optimale Investition ist. Dieser Kaufratgeber zeigt, worauf es beim Erwerb des idealen Smartphones ankommt. Dazu bespricht der PCtipp wichtige Hersteller, die Unterschiede zwischen den Preisklassen, die Bedeutung von KI-Funktionen, Vertragsoptionen, das Besondere an wiederaufbereiteten (im Fachjargon «refurbished») Geräten sowie die Garantieleistungen.

Zudem werfen wir einen genaueren Blick auf die Verkaufsstätten, sprich Läden und Onlineshops. Ausserdem geben wir für jedes Preissegment eine Kaufempfehlung, also für die Einstiegsklasse, die Mittelklasse und fürs High-End-Segment. Damit erhalten Sie eine fundierte und umfassende Entscheidungshilfe, um das auf Sie massgeschneiderte Smartphone zu finden.

Welches sind die wichtigsten Smartphone-Hersteller?

In der Schweiz dominieren fünf Hersteller den Smartphone-Markt: Apple, Google, OnePlus, Samsung und Xiaomi. Diese Unternehmen bieten eine breite Palette von Smartphones an, die alle Preisklassen abdecken.

Der US-Hersteller Apple ist bekannt für seine High-End-iPhones, die sich durch ihr elegantes Design, ihre leistungsstarke Hardware und ihr benutzerfreundliches Betriebssystem auszeichnen.

Das koreanische Unternehmen Samsung bietet eine vielfältige Auswahl an Smartphones – von budgetfreundlichen Modellen bis zu High-End-Geräten wie der Galaxy-S-Serie inklusive vielseitiger (KI-)Funktionen (mehr dazu später).

Die US-Firma Google hat mit seinen Pixel-Smartphones, die endlich auch direkt vom Hersteller in der Schweiz verfügbar sind, ebenfalls im High-End-Segment seinen Platz gefunden – vor allem auch, weil diese Handys mit spannenden KI-Funktionen und einem fairen Preis-Leistungs-Niveau aufwarten.

Xiaomi, ein chinesischer und innovativer Handyhersteller, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen für seine preisgünstigen Smartphones der Redmi-Note-Serie mit guter Ausstattung gemacht. Mittlerweile ist die Marke auch in der Mittelklasse und im Premiumsegment aktiv.

Und zu guter Letzt: Der chinesische Hersteller OnePlus hat sich auf High-End-Smartphones spezialisiert, die mit modernster Technologie ausgestattet sind.

Diese fünf Hersteller sind in der gesamten Schweiz präsent und bieten ihre Produkte über verschiedene Kanäle an, darunter via Mobilfunkanbieter, Elektronikfachmärkte und Onlineshops.

Einstiegsklasse-, Mittelklasse- oder High-End-Smartphone?

Ausstattung und Funktionen variieren je nach Preissegment erheblich. Ausser der Displaygrösse und -Qualität gehören die Kamera, Akkulaufzeit, der Speicherplatz und der Prozessor zu den Preistreibern.

Die Kameraqualität ist besonders wichtig für Nutzer, die gerne Fotos und Videos aufnehmen, zum Beispiel für Social-Media-Kanäle.

Die Akkulaufzeit ist entscheidend für Anwenderinnen und Anwender, die ihr Smartphone intensiv nutzen. Wer viele Apps, Fotos und Videos speichern möchte, sollte unbedingt auf genügend Speicherplatz achten. Der Prozessor sorgt für eine flüssige Bedienung und ist für anspruchsvolle Anwendungen oder Gamer zentral.

Die Einstiegsgeräte bis ca. 300 Franken sind in der Regel mit grundlegenden Funktionen ausgestattet, etwa einer einfachen Kamera, einem weniger leistungsstarken Prozessor und begrenztem Speicherplatz. Oft ist hier der Software-Support auf zwei Jahre begrenzt.

Mittelklasse-Smartphones bis ca. 600 Franken bieten eine bessere Leistung, eine verbesserte Kamera mit einem meist einfachen Kamerasystem und mehr Speicherplatz als die Einstiegsklasse. Mittlerweile haben die Hersteller auch bei Mittelklasse-Smartphones die Supportzeit für Software auf drei bis sogar sechs Jahre erweitert. Das ist ein sehr grosses Plus für die Funktionalität und Sicherheit der Smartphones.

High-End-Smartphones und Foldables, also Handys mit aufklappbarem Bildschirm, sind mit modernster Technologie ausgestattet. Dazu zählen hochauflösende Kamerasysteme, neuste Hochleistungs-CPUs, grosse Speicherkapazitäten und innovative Funktionen wie faltbare Bildschirme oder fortschrittliche KI-Unterstützung. Auch eine lange Supportzeit von bis zu sieben Jahren sollte bei Preisen ab 600 Franken bis zu weit über 1000 Franken nicht zur Diskussion stehen.

Das Design spielt zwar in allen Kategorien eine wichtige Rolle. Besonders bei High-End-Smartphones, wo Hersteller oft auf hochwertige Materialien und innovative Designs setzen, um sich von der Konkurrenz abzuheben, wird es von Anwendern als ein unverzichtbares Alleinstellungsmerkmal angesehen. Im Folgenden finden Sie unsere drei Steckbriefe, damit sie sich für den schnellen Überblick des entsprechenden Handysegments.