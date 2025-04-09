Die besten Geräte mit KI-Funktion

Die Vorteile

Zeitersparnis: Geräte wie Smartphones mit KI-Funktion automatisieren viele Aufgaben und erledigen diese damit schneller.

Geräte wie Smartphones mit KI-Funktion automatisieren viele Aufgaben und erledigen diese damit schneller. Personalisierung: Sie hören gerne Pop-Musik oder bevorzugen Action-Filme? Die KI merkt sich die Vorlieben des Anwenders. Im Zusammenspiel mit einem Handy oder Smart-TV werden diese persönlichen Vorlieben bereits auf dem Startbildschirm dargestellt.

Sie hören gerne Pop-Musik oder bevorzugen Action-Filme? Die KI merkt sich die Vorlieben des Anwenders. Im Zusammenspiel mit einem Handy oder Smart-TV werden diese persönlichen Vorlieben bereits auf dem Startbildschirm dargestellt. Fitness und Gesundheit: Sie wollen gezielt an Ihrer Fitness arbeiten und personalisierte Trainingspläne erstellen? Wearables sorgen dank KI-Features für ein massgeschneidertes Fitnessprogramm.

Sie wollen gezielt an Ihrer Fitness arbeiten und personalisierte Trainingspläne erstellen? Wearables sorgen dank KI-Features für ein massgeschneidertes Fitnessprogramm. Komfort: Passen Sie smarte Lautsprecher, Thermostate und Beleuchtungssysteme mit KI an Ihre Präferenzen an.

Passen Sie smarte Lautsprecher, Thermostate und Beleuchtungssysteme mit KI an Ihre Präferenzen an. Sicherheit: Sicherheitssysteme wie Kameras sowie Tür- und Fenstermelder schützen das Zuhause vor unbefugtem Zugriff. Die KI erkennt unter anderem, ob es sich um einen Einbrecher oder nur eine Katze handelt.

Die Nachteile

Privatsphäre: Die KI benötigt grosse Datenmengen, um zu lernen und sich zu verbessern. Das ist erst einmal nichts Verwerfliches. Dennoch bestehen verständlicherweise Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, da sensible Informationen gesammelt werden und missbraucht werden könnten.

Die KI benötigt grosse Datenmengen, um zu lernen und sich zu verbessern. Das ist erst einmal nichts Verwerfliches. Dennoch bestehen verständlicherweise Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, da sensible Informationen gesammelt werden und missbraucht werden könnten. Werbung: Durch die Analyse von Nutzerdaten können detaillierte Profile erstellt werden. Diese lassen sich für gezielte Werbung einsetzen. Dies birgt die Gefahr der Manipulation und gefährdet die Privatsphäre.

Durch die Analyse von Nutzerdaten können detaillierte Profile erstellt werden. Diese lassen sich für gezielte Werbung einsetzen. Dies birgt die Gefahr der Manipulation und gefährdet die Privatsphäre. Fehleranfälligkeit: Die KI kann die gesammelten Daten falsch interpretieren, womit sie auch falsche Entscheidungen trifft.

Die KI kann die gesammelten Daten falsch interpretieren, womit sie auch falsche Entscheidungen trifft. Abhängigkeit: Eine zunehmende Abhängigkeit von KI-Systemen kann dazu führen, die eigenen Fähigkeiten respektive das kritische Denken zu vernachlässigen.

Eine zunehmende Abhängigkeit von KI-Systemen kann dazu führen, die eigenen Fähigkeiten respektive das kritische Denken zu vernachlässigen. Machtkonzentration: Die Entwicklung und Kontrolle von KI-Systemen liegen in den Händen grosser Tech-Unternehmen wie Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft, Samsung etc. oder von Regierungen. Dies kann bei Missbrauch zu einer Beeinflussung der Gesellschaft führen.

Es liegt an jedem Nutzer, wie sehr er sein Leben in die Hände der KI geben will. Bei einigen Geräten ist die künstliche Intelligenz äusserst nützlich und bringt viele Vorteile, bei anderen ist sie mehr ein Gimmick. Folgend zweigen wir Ihnen die Hardware, bei der KI tatsächlich etwas bringt.

Smart-TVs

Kauftipp: Panasonic TV-65W95AEG

Smart-TVs profitieren stark von KI-Prozessoren. Diese analysieren, berechnen und optimieren das Bild sowie den Sound und stellen eine Vielzahl weiterer Funktionen für Anwender bereit, die das Fernseherlebnis deutlich individueller und interaktiver machen. So lassen sich bereits bei der Einrichtung individuelle Anpassungen für das Bild in Echtzeit vornehmen und automatisch an die Umgebungsbedingungen anpassen – etwa bei der Bildhelligkeit, beim Kontrast, bei der Schärfe und der Farbtemperatur. Bei niedrigen Auflösungen sorgt ein Upscaler für ein detailreicheres Bild. Ebenso zum Standard gehören eine intelligente Sprachassistenz sowie eine intuitiv und anpassbare Benutzeroberfläche. Die KI lernt die Vorlieben des Nutzers und kann personalisierte Empfehlungen auf der Startseite geben, etwa für neue Filme, Serien oder Musik. Ein weiteres Highlight ist die Integration von Smarthome-Diensten. So lassen sich über einen modernen TV die Beleuchtung, Rollläden oder Sicherheitssysteme steuern.

Zwei Dinge zeichnen Panasonics Premium-TV aus: Das ist zum einen das Mini-LED-Panel, das für präzise Bilder mit hoher Helligkeit sorgt, zum anderen das Fire-TV-Betriebssystem mit seiner Vielzahl an Apps. Der Dreh- und Angelpunkt für die Spitzenbildqualität ist der eigenentwickelte HCXPro-AI-MK-II-Prozessor. Als Resultat gibt es im Bild eine sehr hohe Farbgenauigkeit, eine Helligkeit von maximal 2300 Nits sowie Spitzenkontrastwerte. Die integrierte Funktion Auto AI analysiert das eingehende Signal und passt Bild- und Toneinstellungen in Echtzeit an. Optimiert ist das KI-Feature unter anderem für Sport, Live-Musik und Kino. Die Funktion 4K-Fine-Remaster konvertiert Filme und Sendungen in höhere Auflösungen. Der Chip greift dabei auf spezielle KI-Hochkonvertierungstechnologien zurück, die bei Full-HD und geringeren Auflösungen angewandt werden. Des Weiteren wandelt das Feature KI-HDR Remaster klassische Fernsehbilder in kontrastreiche Bilder per KI-Algorithmen um. Im Praxistest scheffelt der TV auch beim Filmmaker-Mode Pluspunkte. Panasonic arbeitet mit Hollywood-Produzenten zusammen, um Filme wie vom Macher vorgesehen zu zeigen.