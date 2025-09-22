Die besten KI-Chatbots

In diesem Artikel verrät der PCtipp zuerst ein paar grundlegende Tipps für gute Prompts (Texteingaben), die für alle grossen Sprachmodelle gelten, wie man die KIs auch nennt. Danach lernen Sie die interessantesten KI-Chatbots kennen, die es neben ChatGPT gibt.

Alle diese Dienste lassen sich zumindest teilweise kostenlos und einige sogar ohne vorherige Registrierung nutzen. Ein (kostenloser) Account hat aber den grossen Vorteil, dass Sie damit auch nachträglich auf frühere Dialoge zurückgreifen können, da diese gespeichert werden. Dazu bieten die Bots meist ein integriertes Suchfeld, mit dem Sie in Ihren früheren Chats recherchieren können.

Tipps für gute Prompts

Die Nutzung eines KI-Chatbots ist eigentlich kinderleicht. Es genügt, eine Webseite wie chatgpt.com aufzurufen und eine beliebige Frage wie «Wie ist das Wetter in der Schweiz im Sommer?» in das Eingabefeld einzutippen. Eine Registrierung eines Accounts ist dafür wie erwähnt oft nicht mehr nötig. Sie können sofort loslegen.

Weit bessere Ergebnisse werden Sie aber erzielen, wenn Sie Ihren Prompt noch ein wenig optimieren. So ist der Zeitraum «Sommer» sehr vage. Das Wetter im Juni, Juli und August unterscheidet sich oft deutlich. Ein besserer Prompt wäre daher «Wie ist meist das Wetter in der Schweiz in der ersten Augusthälfte?».

Auch könnten Sie bei der Ortsangabe präziser sein. Bekanntlich ist das Wetter im Tessin oft ganz anders als etwa im Berner Oberland. Hilfreich ist es auch, wenn Sie angeben, was Sie eigentlich vorhaben, zum Beispiel «Wandern». Ebenso ist der Begriff «Wetter» recht vage. Fragen Sie konkreter, etwa nach den durchschnittlichen Temperaturen und der Zahl der Regentage in einem enger eingegrenzten Zeitraum und Gebiet, Bild 2.