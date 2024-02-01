Die besten Tricks für Google Docs

▬ Inhalt ▬▬▬

0:38 Übersetzen

2:17 Diktieren

3:24 Versions-Verlauf

4:38 Texterkennung

7:37 Bonus

▬ Neue Videos ▬▬▬

Jeden Mittwoch 8.00 Uhr kommt ein neues Video aus dem Bereich Technik und Digitales für private Anwenderinnen und Anwender

▬ Webinare ▬▬▬

Wir veranstalten kostenlose Webinare – mehr dazu hier

▬ Social Media ▬▬▬

Folgen Sie uns hier:

Twitter

Facebook

Instagram

TikTok