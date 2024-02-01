1. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp Lifehack
Die besten Tricks für Google Docs
Google Docs ist so oder so ein prima Collab-Office-Tool. Aber es gibt einige Features, die es schlicht unverzichtbar machen. Wir zeigen sie Ihnen hier.
▬ Inhalt ▬▬▬
0:38 Übersetzen
2:17 Diktieren
3:24 Versions-Verlauf
4:38 Texterkennung
7:37 Bonus
▬ Neue Videos ▬▬▬
Jeden Mittwoch 8.00 Uhr kommt ein neues Video aus dem Bereich Technik und Digitales für private Anwenderinnen und Anwender
▬ Webinare ▬▬▬
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▬ Social Media ▬▬▬
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