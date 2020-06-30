Ihr Bild in Microsoft Teams ist immer spiegelverkehrt

Wenn Sie in Microsoft Teams einen Video-Call durchführen, erscheint Ihr eigenes Bild immer spiegelverkehrt – und zwar wirklich nur Ihr eigenes. Versuchen Sie es selbst, indem Sie einmal mit sich selbst einen Video-Call starten. Wie dies sowie das Ändern des Hintergrundes geht, beschreibt der Artikel «Hintergrundbild für Teams-Videoanrufe ändern». Inzwischen ist ein Hochladen eigener Bilder übrigens direkt in Teams möglich. Man muss hierfür jetzt nicht mehr zum hier beschriebenen Workaround greifen.

Spiegelverkehrt

Bei einem normalen Kamerabild oder Foto ist Ihr linkes Ohr rechts auf dem Bild zu sehen. Teams verhält sich anders, indem es Ihr Bild horizontal spiegelt, sodass sich die Kamera selbst wie ein Spiegel verhält: Ihr linkes Ohr erscheint auf Ihrem eigenen Teams-Bild auch links. Das macht scheints nicht nur Teams so, sondern ist auch bei anderen Video-Call-Anwendungen zu beobachten. Es ist zu vermuten, dass Teams jedem Nutzer sein eigenes Bild absichtlich als Spiegel anzeigt, weil sich die meisten Leute selbst auch sonst fast nur in Spiegeln sehen. Das könnte es der Nutzerschaft erleichtern, eine aus der Reihe tanzende Haarsträhne schneller in Ordnung zu bringen. Wäre das Bild nicht gespiegelt, würde die eilig zu Korrekturzwecken hochschnellende Hand die Locke garantiert zuerst auf der falschen Seite der Stirn suchen.

Das ist normalerweise auch nicht schlimm und dürfte vielen NutzerInnen sogar bis jetzt nicht gross aufgefallen sein. Ausserdem sehen alle anderen Video-Call-Teilnehmenden Ihr Bild wieder normal, also nicht gespiegelt. Wer in der Vorschau und während des Video-Calls sein beschriftetes Hintergrundbild verkehrt sieht, kommt in Versuchung, dieses in der Bildbearbeitung manuell zu spiegeln und dann in Teams zu verwenden. Tun Sie das nicht, denn dann sieht das Bild für Sie zwar richtig aus, ist aber für Ihre Gesprächspartner verkehrt!