Bildbearbeitung auf Befehl

Bildgenerierende KI-Modelle wie Ideogram, Stable Diffusion oder Flux dienen normalerweise dazu, aus den Anweisungen eines Prompts ein Bild zu erstellen. Einige Modelle können jedoch noch mehr. Damit lassen sich hochgeladene oder generierte Bilder gezielt bearbeiten – Bildbearbeitung online allein mit Textbefehlen. Sie können Objekte hinzufügen oder entfernen, die Hintergründe verändern oder die Beleuchtung und den Stil anpassen. Zu den Modellen, die dies beherrschen, gehören Qwen, Flux, GPT, Seedream und Nano Banana. Hinter letzterem verbirgt sich Googles Bilder-KI Gemini 2.5 Flash Image.

Um mit diesen bildverarbeitenden Modellen zu experimentieren, bietet sich die Website Nightcafé an. Zum einen sind dort zahlreiche Modelle unter einer Bedienoberfläche versammelt. Zum anderen lassen sich dort auf vielfältige Weise kostenlose Credits sammeln.

Nightcafé nutzen

Surfen Sie zur Site creator.nightcafe.studio und erstellen Sie ein kostenloses Konto. Zwischen fünf und 50 kostenlose Credits erhalten Sie jeden Tag, wenn Sie mindestens ein Bild generieren. Nutzen Sie die Funktion Prompt to Edit verschiedener KI-Modelle, um hochgeladene oder vor Ort erstellte Bilder zu

modifizieren. Manche KI-Modelle sind Abonnenten vorbehalten, aber Qwen und Flux kann jeder verwenden, Bild 1.