Boot-Stick mit mehreren Linuxen erstellen

Umstiegswillige auf der Suche nach der passenden Linux-Distribution sind in erster Linie mit einem beschäftigt: Dem Erstellen und Verwalten der fürs Live-System oder die Installation erforderlichen USB-Sticks.

Sie wollen beispielsweise Ubuntu Linux (in der LTS-Version 18.04 und der STS-Version 1904) sowie Linux Mint ausprobieren. Das Standardvorgehen wäre etwa dieses: Den Universal USB-Installer schnappen und mit diesem das .iso-File der ersten Distribution auf den nächstbesten USB-Stick werfen. Dann den PC damit aufstarten, etwas ausprobieren oder installieren – und den nächsten Stick mit der nächsten Distro belegen oder den bestehenden damit überschreiben.

Aber das ist der Punkt: Manch einer mag einen erstellten USB-Stick nicht sofort wieder überschreiben – vielleicht will man nach dem Durchprobieren der drei Systeme wieder zum ersten System zurück. Und dann müsste man den Stick wieder neu erstellen. Natürlich könnte man hierfür einfach mehrere USB-Sticks verwenden. Aber die liegen auch nicht gerade scheffelweise herum.

Packen Sie alle auf einen Stick!

Haben Sie einen einzigen ausreichend grossen USB-Stick? Im Falle von Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 19.04 STS und Linux Mint ergeben die drei .iso-Dateien knapp 6 Gigabytes. Mit etwas Reserveplatz wird da ein 16 Gigabyte-Stick locker reichen.

Laden Sie die .iso-Dateien der gewünschten Linux-Distributionen schon herunter. Prüfen Sie am besten auch noch deren Checksummen, um sicherzustellen, dass die Dateien intakt auf Ihrer Festplatte angekommen sind. Das geht laut dieser Anleitung mit einem einfachen Tool: «MD5- und SHA256-Hashes prüfen». Fertig?

Denken Sie dran, dass der Stick komplett überschrieben wird. Bringen Sie wichtige Daten in Sicherheit, sofern noch welche auf dem Stick liegen.

Laden Sie YUMI herunter (Your Universal Multiboot Installer). Aufgepasst! Klicken Sie auf der Download-Seite nicht auf den erstbesten «Download»-Link, denn dahinter verbirgt sich oft Werbung für andere Software. Scrollen Sie daher auf der Webseite herunter, bis Sie zu Legacy YUMI Download and Changelog stossen. Klicken Sie da auf Download YUMI.