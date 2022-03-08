Bug lässt Teilen-Button nicht verschwinden

Wie in «Wozu dient 'Beliebiges Fenster aus meiner Taskleiste teilen'?» beschrieben, enthält Windows 11 eine Funktion, mit der während einer Teams-Sitzung jedes Fenster der geöffneten Programme direkt aus der Taskleiste heraus in der Teams-Sitzung geteilt werden kann.

Das klappt zwar. Aber sobald Sie die Teams-Besprechung verlassen, bleiben die Schaltflächen oft einfach weiterhin zu sehen. Das konnte ich wiederholt beobachten.

Lösung: Wenn Sie dies stört, haben Sie derzeit nur zwei Möglichkeiten. Entweder schalten Sie die Anzeige dieses Buttons komplett aus. Wo Sie die Einstellung in Windows 11 finden, ist im anderen Artikel erwähnt.

Oder Sie beenden Teams vorübergehend, indem Sie unten rechts im Infobereich mit der rechten Maustaste aufs Teams-Symbol klicken und Beenden wählen. Anschliessend können Sie Teams wieder starten. Die Schaltflächen sind dann weg.