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Gaby Salvisberg
8. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Windows- oder Teams-Bug?

Bug lässt Teilen-Button nicht verschwinden

In Windows 11 zeigen Thumbnails geöffneter Programme in der Taskleiste einen Button «Dieses Fenster teilen», sobald Sie einer Microsoft-Teams-Onlinebesprechung beitreten. Da gibts aber derzeit scheints einen Bug.

Der Button «Dieses Fenster teilen» sollte beim Verlassen einer Teams-Besprechung wieder verschwinden; tut dies aber nicht zuverlässig

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wie in «Wozu dient 'Beliebiges Fenster aus meiner Taskleiste teilen'?» beschrieben, enthält Windows 11 eine Funktion, mit der während einer Teams-Sitzung jedes Fenster der geöffneten Programme direkt aus der Taskleiste heraus in der Teams-Sitzung geteilt werden kann.

Das klappt zwar. Aber sobald Sie die Teams-Besprechung verlassen, bleiben die Schaltflächen oft einfach weiterhin zu sehen. Das konnte ich wiederholt beobachten.

Lösung: Wenn Sie dies stört, haben Sie derzeit nur zwei Möglichkeiten. Entweder schalten Sie die Anzeige dieses Buttons komplett aus. Wo Sie die Einstellung in Windows 11 finden, ist im anderen Artikel erwähnt.

Oder Sie beenden Teams vorübergehend, indem Sie unten rechts im Infobereich mit der rechten Maustaste aufs Teams-Symbol klicken und Beenden wählen. Anschliessend können Sie Teams wieder starten. Die Schaltflächen sind dann weg.

Beenden Sie Teams, verschwinden auch die allenfalls störenden Teilen-Buttons aus den Taskleisten-Thumbnails

 © Quelle: PCtipp.ch

Nach dem Beenden und neu Starten von Teams ist der störende Button weg

 © Quelle: PCtipp.ch

Die werden jedoch nächstes mal wieder erscheinen und womöglich wieder «kleben bleiben», wenn Sie eine Teams-Besprechung betreten und wieder verlassen. Da hoffen wir auf einen Fix von Microsoft.

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