Clevere Foto-Apps

Samsung-Nutzer haben mit der kosten­losen Galaxy AI übrigens eine Alternative mit ähnlichem Funktionsumfang, die allerdings erst in einigen Regionen und auf wenigen Geräten verfügbar ist.

Apple Fotos

Apple hat KI verschlafen, heisst es oft. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht korrekt. Apple verwendet KI in allen möglichen Apps und Diensten, allerdings weniger auffällig und mit anderen Ansprüchen als die Konkurrenz. Während sich die App-Entwickler mit halb fertigen Bildgeneratoren online bekriegen, setzt Apple auf solide Unterstützung der Nutzer. Ein weiterer Faktor für die unauffälligere KI-Strategie Apples: die Privatsphäre. KI braucht viel Rechenleistung, weshalb praktisch alle KI-Apps Ihre Bilder und sonstigen Daten via Internet in Rechenzentren hoch­laden. Apple ist es lieber, wenn die Berechnungen lokal auf dem Gerät bleiben. Das ist gut für die Privatsphäre, schränkt aber die Entwicklungsgeschwindigkeit ein.

Zurück zur Fotos-App von Apple. Diese bietet schon seit einigen Jahren KI-Funktionen an, wenn auch nicht so spektakulär wie die Bildgeneratoren von OpenAI & Co. Da wäre beispielsweise die Sticker-Funktion, mit der Sie einfach per Fingerdruck ein Subjekt aus einem Bild ausschneiden und in einen Sticker verwandeln können. Ebenfalls mit KI-Unterstützung funktionieren die Auto-Verbesserung, die Gesichtserkennung und die Subjektsuche. Bei Letzterer tippen Sie aufs i-Symbol. Apple Fotos erkennt automatisch Personen, Objekte oder Tiere im Bild und zeigt Ihnen relevante Suchergebnisse dazu an.

Zu unserer Auswahl

Das Angebot an KI-Foto-Apps ist in allen App-Stores gigantisch. Diese Anwendungen im Detail zu testen, würde Monate dauern. Entsprechend mussten wir für die folgenden App-Empfehlungen eine Vorauswahl treffen, um das Testfeld auf ein realistisches Mass begrenzen zu können. Apps mit schlechten Bewertungen und unseriöser Präsentation wurden ignoriert. Von den heruntergeladenen Apps haben wir alle ausgeschlossen, die pauschal Zugriff auf die gesamte Medienbibliothek verlangen. Darunter auch einige populäre Apps wieoder. Der Grund: Google bietet seit einigen Jahren die Option an, Apps nur begrenzten Zugriff auf manuell ausgewählte Fotos und Videos zu gewähren. Apps, die weiterhin pauschalen Zugriff auf alles verlangen, sind als unseriös einzustufen.

Ein englisches Sprichwort sagt, man solle nicht von Bösartigkeit ausgehen, wenn etwas auch mit Dummheit erklärt werden kann. Das gilt auch hier. Eine App, die Pauschalzugriff verlangt, muss nicht unseriös sein, sondern kann auch einfach schlecht programmiert sein. In jedem Fall ist es heikel, eine App zu empfehlen, die Zugriff auf die gesamte Medienbibliothek verlangt; egal, ob das böswillig geschieht oder nicht.

Hinweis: Sämtliche der folgenden Apps finden Sie sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store zum Download, falls nicht anders erwähnt. Suchen Sie einfach in Ihrem App-Shop nach dem Namen der entsprechenden Anwendung.

Die Klassischen

Hier hätte eigentlich ein Abschnitt über die klassischen Foto-Apps stehen sollen. Während der Recherche haben wir aber herausgefunden, dass die allermeisten dieser Apps entweder nicht mehr als Foto-App existieren (zum Beispiel Instagram), technischen Stillstand erleben (etwa Snapseed) oder ihren Ruf mit fragwürdigen Geschäftsmodellen ruiniert haben (beispielsweise VSCO). Einige Weitere haben den «Zugriff auf alle Fotos»-Test nicht bestanden. Subtrahiert man noch die Apps von Google und Apple, bleibt nicht mehr viel übrig, nämlich nur noch:

Adobe Photoshop Express