Clevere Notebooks

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Printausgabe des PCtipp vom Januar. Die Preise könnten sich mittlerweile geändert haben.

Touchscreens gehören bei Smartphones oder auch Tablets zur zentralen Steuereinheit. Immer häufiger bieten auch klassische Laptops diese Funktion an. Ihr Pluspunkt: Die Notebooks lassen sich mit Fingergesten oder einem Stift auch unabhängig von Touchpad, Maus oder Tastatur bedienen. Wer will, kann selbstverständlich diese intuitive Bildschirmsteuerung mit der klassischen Bedienung über Tastatur und Touchpad oder Maus verknüpfen.

Zweites Upgrade der getesteten Notebookklasse betrifft die Prozessoren. Hier halten Recheneinheiten mit KI-Funktionen (künstliche Intelligenz) breiten Einzug.

Unser Testfeld besteht aus fünf Notebooks mit Touchscreen und teils Convertible-Funktionen. Während sich bei den echten 2-in-1-Modellen von Acer, Asus und Dell der Touchscreen entweder komplett von der Tastatur trennen oder um 360 Grad umklappen lässt, kann bei den Varianten von HP und Lenovo der berührungsempfindliche Bildschirm maximal 145 respektive 180 Grad nach hinten geklappt werden. Damit geht bei ihnen also der Tablet- und Zeltmodus (Einsatz als Präsentationsbildschirm) flöten. Doch nicht jeder braucht diese zusätzlichen Funktionen.

Die Einzeltests

Der PCtipp hat fünf Touchscreen-Laptops ausgiebig getestet. Auf allen Geräten ist Windows 11 als Betriebssystem vorinstalliert. Auf den Modellen von Acer, Asus, Dell und HP kommt die Pro-Version zum Einsatz. Relevante Messwerte finden Sie in den folgenden Einzeltests, die Details wie Ausstattung und Gesamtwertung lesen Sie in der Übersichtstabelle auf der letzten Seite. Unseren Testsieger finden Sie in der Box unten besprochen.