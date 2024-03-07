Cleverer Assistent

Das Eingabefeld für Ihre Fragen und Antworten finden Sie ganz unten im Windows-Copilot, Bild 6 A. Hier können Sie Ihre Aufgaben schriftlich verfassen, sobald Sie die Eingabe-Taste drücken, wird sie vom Copiloten verarbeitet. Erahnt der Copilot, welches Wort Sie als Nächstes schreiben möchten, wird es in grauer Schrift angezeigt.

Drücken Sie auf die Tab-Taste, wird der vorgeschlagene Begriff ausgeschrieben. Alternativ können Sie die Frage auch mündlich stellen. Klicken Sie dazu einfach auf das Mikrofon-Symbol B.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Bilder in den Copiloten zu laden. Klicken Sie auf das Bild-Symbol unten links im Suchfeld C und wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte (oder fügen Sie den Link zu einem Bild ein). Anschliessend können Sie angeben, was der Copilot mit dem Bild machen soll.

Der Unterhaltungsstil

Auf der Startseite vom Copilot wählen Sie auch den Unterhaltungsstil aus D. Dieser hat Einfluss auf die Antworten, die Sie erhalten:

● Kreativ: Der Copilot liefert auch originelle und überraschende Antworten. Dafür bleibt die Genauigkeit auf der Strecke.

● Ausgewogen: In diesem Modus erhalten Sie vom Copilot einen guten Mix aus Kreativität und Genauigkeit.

● Genau: Suchen Sie präzise Antworten, sollten Sie diesen Modus verwenden, der auf Fakten und Quellen basiert.

Wichtig: Die Einstellungen wirken sich sowohl auf die Antworten als auch auf allfällig generierte Bilder aus.

Praktische Tipps

Der Copilot steht Ihnen als Chat-Programm zur Verfügung – das heisst, Sie können auf bereits gegebene Antworten eingehen, zusätzliche (Nach-)Fragen stellen oder die Antwort ergänzen lassen.

Möchten Sie das Thema wechseln, starten Sie am besten eine neue Konversation mit einem Klick auf das blaue Sprechblasen-Symbol neben dem Eingabefeld E.

Wenn Sie auf einen alten Chat zurückkommen möchten, finden Sie bisherige Unterhaltungen im Chatverlauf, der über das Uhren-Symbol oben links aufgerufen wird F. Für weitere Einstellungen klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im Fenster G. Ausserdem erhalten Sie in der Mitte des Fensters H mehrere Beispiele, was der Copilot alles kann. Durch Anklicken der Vorschläge werden diese jeweils ausgeführt.

Das kann der Copilot

Der Windows Copilot kann bestens helfen, Frage des Alltags zu beantworten: Sind Sie auf der Suche nach einem Rezept, einer Anleitung zum Erstellen einer Webseite oder Tipps für eine Reise oder Geburtstagsparty, finden Sie hier schnell eine Anleitung oder Inspiration.

Das ist aber längst nicht alles: Gerade für das Schreiben von Texten, Reden, Gedichten oder für das Umformulieren bestehender Texte haben Sie einen (fast) perfekten Assistenten. All diese Funktionen bietet zwar auch das bekannte Tool ChatGPT. Einen grossen Unterschied gibt es aber: Der Copilot gibt Ihnen nicht nur Anweisungen, sondern verlinkt auch Beiträge, die er für das Generieren von Antworten verwendet hat. So können Sie jederzeit sehr einfach überprüfen, ob die Antworten plausibel sind.

Für das Formulieren der Aufgabe gilt: Je mehr Kontext Sie mitgeben, desto passender wird die Antwort. Das könne Sie einfach ausprobieren, indem Sie es mit zwei Beispielen austesten:

«Gib mir Ideen für eine Geburtstagsparty.»

«Ich bin Vater einer siebenjährigen Tochter. Ihre Lieblingsfarbe ist Rosa, sie spielt gerne mit Lego. Gib mir Tipps für eine Geburtstagsparty mit sieben Gästen im Alter meiner Tochter und mache mir Vorschläge für den Ablauf der Party.»

Wichtig: Egal, was Ihr Thema ist: Der Copilot arbeitet im Chat-Modus. Sie können jederzeit Nachfragen stellen, Präzisierungen verlangen oder den Windows-Copilot fragen, seine Antwort mit Ihren Inputs zu ergänzen oder verlängern.

Windows-Befehle ausführen

Einige Windows-Einstellungen könne direkt via Copilot verändert werden. Möchten Sie zum Beispiel im Dunkel-Modus arbeiten, geben Sie Dunklen Modus aktivieren ein. Windows fragt nach, ob Sie das wirklich möchten, und nach einem Klick auf Ja wird der Modus aktiviert.

Hier einige weitere Beispiele, die zuverlässig funktionieren:

Word öffnen

Ton ausschalten

Screenshot erstellen

Meine Fenster andocken

Sie können den Windows-Copilot auch zur Problemlösung einsetzen, indem Sie Bemerkungen wie «Meine Kamera funktioniert nicht» oder «Ich kann mein Gerät nicht aktualisieren» eingeben.

Mit Website-Inhalten arbeiten

Der Copilot kann auf Inhalte von Webseiten zugreifen, allerdings nur, wenn zum Surfen der Microsoft-Webbrowser Edge verwendet wird. Des Weiteren müssen Sie oben im Copilot via die drei Punkte die Einstellungen aufrufen, Bild 7 A, und bei Microsoft Edge-Inhalte für Bing Chat freigeben den Schalter auf Ein stellen B.