Computer-Bildschirme: Das müssen Sie vor dem Kauf wissen

Ein besonders ergonomischer Monitor, der sich gut verstellen lässt, empfiehlt sich fürs Büro. Ein eleganter Bildschirm macht sich zu Hause gut. Ein Game-Monitor verlangt hohe Leistung und eine vielseitige Ausstattung. Wir haben acht aktuelle Bildschirme auf genau diese Eigenschaften hin getestet und geben in der Tabelle (s. letzte Seite), wer sich für welchen Einsatzzweck besonders empfiehlt.

Da Preis und Haupteinsatzzweck der acht getesteten Modelle weit auseinanderliegen (und somit nicht unmittelbar miteinander verglichen werden können), haben wir auf einen Preistipp respektive Testsieger verzichtet.

Zweckgebunden kaufen

Damit Sie nicht «die Katze im Sack» kaufen, sollte unbedingt vor dem Erwerb des Monitors geklärt werden, für welchen Einsatzzweck dieser angeschafft wird: Je nachdem, ob das Display für Office-Aufgaben (Text-/Tabellenverarbeitung und Präsentationen) herangezogen wird, besondere Ansprüche an grafische Aufgaben gestellt werden oder exklusiv fürs Gaming gekauft wird, sollten Sie speziell auf den Paneltyp, die Bildwiederholfrequenz, die Ergonomie sowie auf die Ausstattung achten.

Genauso wichtig: Da die Modelle wegen ihrer Bilddiagonale eine stattliche Grösse haben, müssen der zur Verfügung stehende Stellplatz und die Tiefe ausgemessen werden.