Daten in geschütztem Blatt filtern?

Bei den Vorgängerversionen ist diese Spezifizierung leider noch nicht möglich.

Um sich trotzdem die Arbeit zu erleichtern, könnten Sie allenfalls 2 Makros aufzeichnen. Eines um den Blattschutz aufzuheben und ein zweites, um das Blatt wieder zu schützen, nachdem Sie die Daten gefiltert haben. Noch praktischer wird es, wenn Sie den beiden Makros eine Tastenkombination zuweisen.