24. Okt 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Daten in geschütztem Blatt filtern?
In Excel kann ich die Daten nicht mehr filtern, wenn ich das Blatt geschützt habe. Ich habe auch die Spalte entsperrt bei Zellen Schutz aber der Filter wird trotzdem inaktiv. Wie gehe ich am besten vor um die verschiedenen Spalten zu schützen damit man den Filter trotzdem benützen kann?
Leider haben Sie die von Ihnen verwendete Excel-Version angegeben. Ab Version XP können Sie spezifisch angeben, welche Aktionen auf dem geschützten Blatt Sie zulassen möchten. Unter anderm auch die Verwendung des Autofilters.
Bei den Vorgängerversionen ist diese Spezifizierung leider noch nicht möglich.
Um sich trotzdem die Arbeit zu erleichtern, könnten Sie allenfalls 2 Makros aufzeichnen. Eines um den Blattschutz aufzuheben und ein zweites, um das Blatt wieder zu schützen, nachdem Sie die Daten gefiltert haben. Noch praktischer wird es, wenn Sie den beiden Makros eine Tastenkombination zuweisen.
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