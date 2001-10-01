1. Okt 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Datum eines Seriendruckfeldes als Wochentag ausgeben - Word
Wie kann ich ein Seriendruckfeld dazu bewegen, ein definiertes Datum als entsprechenden Wochentag auszugeben? z.B. 20.02.01 = Dienstag
Fügen Sie dem Feld den entsprechenden Formatierungsbefehl hinzu. Beispielsweise sieht das Seriendruckfeld zur Zeit so aus
und liefert folgendes Ergebnis
Fügen Sie dem Feld die Zeichenkette "\@ "tttt"" hinzu
um als Ergebnis den entsprechenden Wochentag zu erhalten
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