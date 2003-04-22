Defekte OutlPrnt – Drucken in Outlook nicht möglich

Bei meiner Recherche im Netz konnte ich bei Microsoft die Anleitung finden, auf die man Sie wohl verwiesen hat [1]. Dort wird das Vorgehen erklärt, das Sie oben beschreiben, jedoch mit einem winzigen, vermutlich aber wichtigen Unterschied. Die Datei soll "OutlPrnt.dat" heissen. Also nicht die Endung "txt" erhalten.

Im weiteren habe ich auch Anleitungen gefunden, die versprechen, dass Outlook die Datei selbständig neu erstellt, wenn Sie nicht vorhanden ist. Und dies bei einer "OutlPrnt"-Datei OHNE eine Endung. Bei einem Test unter Outlook 2000 hat dies auch funktioniert [2]. Ich habe die vorhandene Datei umbenannt in "OutlPrnt.alt" und Outlook hat wunderbar eine neue Datei ohne Endung erstellt. Bei diesem Test war auf meinem Rechner kein Eintrag in der Registry vorhanden und es wurde auch keiner erstellt.