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PCtipp Redaktion
22. Apr 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Defekte OutlPrnt – Drucken in Outlook nicht möglich

Beim Drucken in Outlook 2000 erscheint immer die Fehlermeldung, dass die Datei «OutlPrnt» nicht vorhanden oder schreibgeschützt ist. Ich erhielt ich den Tip, im entsprechenden Ordner eine Datei «OutlPrnt.txt» anzulegen wegen Problemen mit Virenscannern, und danach in der Registry unter «HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Printing» die Dateiangabe beim Schlüssel «Print Setting File» auf «LW:\Pfad\OutlPrnt.txt» zu setzen. Damit sollte alles funktionieren. Im Virenscanner (McAfee 4.5.1) habe ich zusätzlich eingetragen, dass weder eine Datei «OutlPrnt» noch «OutlPrnt.txt» gescannt werden dürfen. Beim Druckversuch erscheint immer noch die Fehlermeldung, dass «OutlPrnt» nicht existiert oder schreibgeschützt ist. Wenn ich versuche, eine Datei «OutlPrnt» mit einem Editor anzulegen, wird diese nach einer Fehlermeldung «Fehler bei der Abfrage der Druckeinstellungen. Ihre Druckeinstellungen wurden auf die Standardwerte zurückgesetzt» wieder gelöscht.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Bei meiner Recherche im Netz konnte ich bei Microsoft die Anleitung finden, auf die man Sie wohl verwiesen hat [1]. Dort wird das Vorgehen erklärt, das Sie oben beschreiben, jedoch mit einem winzigen, vermutlich aber wichtigen Unterschied. Die Datei soll "OutlPrnt.dat" heissen. Also nicht die Endung "txt" erhalten.

Im weiteren habe ich auch Anleitungen gefunden, die versprechen, dass Outlook die Datei selbständig neu erstellt, wenn Sie nicht vorhanden ist. Und dies bei einer "OutlPrnt"-Datei OHNE eine Endung. Bei einem Test unter Outlook 2000 hat dies auch funktioniert [2]. Ich habe die vorhandene Datei umbenannt in "OutlPrnt.alt" und Outlook hat wunderbar eine neue Datei ohne Endung erstellt. Bei diesem Test war auf meinem Rechner kein Eintrag in der Registry vorhanden und es wurde auch keiner erstellt.

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