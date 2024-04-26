Designen mit KI - so funktioniert Adobe Express

Der Name Adobe Express ist etwas ver­wirrend, aber auch logisch. Einerseits ist die Verwechslung mit Apps wie Photoshop Express vorprogrammiert, andererseits ist diese Assoziation passend. Denn: Die Express-Reihe der Adobe-Apps war schon immer mehr auf Amateure und Hobbyisten ausgelegt – genau die Zielgruppe, die auch Adobe Express ansprechen will.

Dafür setzt Adobe auf einfache Menüs und viele Vorlagen, Bild 2. Schliesslich soll alles schnell und einfach gehen. Die Frontseite ist bereits entsprechend gestaltet und beinhaltet hauptsächlich Vorlagen für diverse Formate wie Flyer, Instagram-Posts oder YouTube-Thumbnails. Die Idee: Als Nutzer klickt man eine dieser Vorlagen an, passt sie leicht an und schon hat man in minutenschnelle eine fertige Grafik. In der Praxis hat das zwei Haken: Der Haken Nummer eins ist der Preis. Adobe Express wird wie heutzutage üblich als kostenlos beworben. Schnell wird jedoch klar, dass ohne Geld nicht viel geht. Das ist auch per se kein Problem, allerdings ist das Angebot von Express in der kostenlosen Version etwas gar mickrig. Gerade im Vergleich zu Konkurrenten wie Canva (canva.com/de_de) gibt es bei Adobe nur gerade eine Handvoll an Vorlagen umsonst. Immerhin: Wer bezahlt, bekommt durchaus etwas fürs Geld geboten. Denn Adobe Express stellt für zahlende Kunden nicht nur viele, sondern auch qualitativ hochwertige Vorlagen und Grafiken bereit. Wer ohnehin im Adobe-Ökosystem unterwegs ist, profitiert von weiteren Nettigkeiten wie PSD-Unterstützung, Schriftarten oder dem Adobe-Cloudspeicher.