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PCtipp Redaktion
29. Mär 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Desktopsymbol «Eigene Dateien» anzeigen lassen

Ich habe festgestellt, dass sich bei meinem Kollegen ein spezielles «Eigene Dateien»-Icon auf dem Desktop befindet. Bei mir ist das jedoch nur eine normale Verknüpfung. Wie bekomme ich das spezielle Icon?
© Quelle: PCtipp.ch

Der Ordner "Eigene Dateien" ist ein speziell in Windows eingebundener Ordner, für den es auch spezielle Optionen gibt. Eine dieser Optionen ist "Auf dem Desktop anzeigen".

Sie können diese Anzeige über verschiedene Wege aktivieren. Die erste Möglichkeit ist, dass Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Eigene Dateien" im Startmenü klicken.

© Quelle: PCtipp.ch

Im Kontextemenü aktivieren Sie "Auf dem Desktop anzeigen".

Die zweite Möglichkeit besteht darin, das "Eigene Dateien"-Icon zusammen mit anderen Windows-Icons über die "Systemsteuerung" auf den Desktop zu holen. Dazu gehen Sie folgendermassen vor:

Wählen Sie "Start/Systemsteuerung/Anzeige/Desktop". Unten im Fenster finden Sie eine Schaltfläche "Desktop anpassen".

© Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, erscheinen die Desktopsymbole, und Sie können anwählen, welches Sie auf dem Desktop angezeigt haben wollen. Aktivieren Sie hier "Eigene Dateien" und bestätigen Sie mit "OK".

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Ihnen das Hintergrundbild mit dem Schiff in Screen 2 gefällt: Sie können es sich bei "WinCustomize" [1] herunterladen.

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