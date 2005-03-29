Desktopsymbol «Eigene Dateien» anzeigen lassen

Der Ordner "Eigene Dateien" ist ein speziell in Windows eingebundener Ordner, für den es auch spezielle Optionen gibt. Eine dieser Optionen ist "Auf dem Desktop anzeigen".

Sie können diese Anzeige über verschiedene Wege aktivieren. Die erste Möglichkeit ist, dass Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Eigene Dateien" im Startmenü klicken.