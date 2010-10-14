Diashow auf zweitem Bildschirm

Lösung: Das wäre ein Job fürs Gratisprogramm IrfanView, Webcode 14323. Nach dem Download und der Installation starten Sie das Programm. Öffnen Sie das Menü Options/Change language, um das Programm auf Deutsch umzustellen.

Jetzt gehts ins Menü Datei/Slideshow. Da präsentiert sich Ihnen etwa dieses Fenster:

Wählen Sie im oberen rechten Bereich den Ordner mit Ihren Bildern aus und gehen zu Hinzufügen. Sie können die Bilderordner auch direkt aus dem Windows-Explorer per Maus ins grosse Feld unten rechts ziehen. Hinter «Dateityp» lässt sich die Auswahl auf bestimmte Dateiformate einschränken. Sollen die Bilder eine bestimmte Reihenfolge haben, ordnen Sie sie unten rechts mithilfe der Knöpfe Rauf und Runter.

Oben links stellen Sie das Wechselintervall in Anzahl Sekunden ein und legen fest, ob IrfanView eine fixe oder eine zufällige Reihenfolge einhalten soll. Standardmässig wird auch der Dateiname und Speicherpfad angezeigt. Das können Sie entweder durch Abschalten von «Text anzeigen» unterbinden oder anhand der Variablen $D, $F etc. anpassen. Im unteren linken Bereich stellen Sie sicher, dass «Im Vollbildmodus» aktiviert ist. Schieben Sie jetzt das Einstellungsfenster auf den gewünschten Bildschirm und klicken Sie oben auf Starten. (PCtipp-Forum)