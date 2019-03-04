«Digital Wellbeing» – was kann die App und wie funktioniert sie?

Das Kreisdigramm zeigt, wie lange man am heutigen Tag das Smartphone benutzt hat. In unserem Beispiel sind das 2 Stunden und 34 Minuten. Von den 2,5 Stunden entfallen 23 Minuten auf die App «Feedly». (Tippen Sie in den Kreis, um Details zu sehen.)

Sie können auch einzeln auf Apps tippen, um mehr über die Nutzung zu erfahren. Man sieht die gesamte Nutzungsdauer pro App und kann nebst der täglichen auch eine stündliche Nutzung anzeigen lassen.

In unserem Beispiel haben wir das Smartphone 66-mal entsperrt und haben 159 Benachrichtigungen erhalten.

Entspannungsmodus aktivieren

Praktisch ist der Enspannungsmodus. Damit kann man sich abends daran erinnern lassen, das Smartphone auszuschalten. Ab einer gewissen Uhrzeit werden auf dem Display lediglich noch Graustufen angezeigt. Ausserdem werden über die Funktion Bitte nicht stören alle Benachrichtigungen stummgeschaltet, damit man abschalten oder schlafen kann.