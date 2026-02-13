Dokumente digitalisieren ganz einfach

Zumeist lassen sich die Werte manuell einstellen. Nur um Fotos oder Negative zu scannen, sind deutlich höhere Werte bis zu 10 000 dpi sinnvoll.

Dual Duplex: Der Scanner sollte beidseitig scannen können, um doppelseitige Dokumente schnell und komfortabel zu verarbeiten. Noch besser sind Scanner mit einer Dual-Duplex-Funktion. Damit muss der Scanner die Dokumente beim doppelseitigen Scannen nicht wenden. Über diese Funktion verfügen aber nur wenige Geräte.

Geschwindigkeit: je höher die Scan­geschwindigkeit, desto besser. Die Herstellerangaben beziehen sich jedoch auf ideale Bedingungen. Die Geschwindigkeit hängt von vielen Faktoren ab – etwa, ob es sich um ein Farb- oder Schwarz-Weiss-Dokument handelt. 20 Seiten pro Minute sind ein guter Wert.

Formate: DIN-A4-Dokumente sind am häufigsten anzutreffen. Praktisch alle Geräte können das. Es gibt aber auch DIN-A3-Scanner und -Multifunktionsgeräte. Bei noch grösseren Formaten wird das Angebot dünn. Wer auch Fotos digitalisieren will, ist mit einem hochauflösenden Flachbettscanner mit Negativaufsatz gut bedient.

Dateiformate: Die meisten Scanner unterstützen Ausgabeformate wie TIFF, JPG und PDF. Das TIFF-Format bietet einen höheren Farbumfang als JPG und lässt sich verlustfrei komprimieren. Zudem unterstützt es Ebenen und Transparenz. PDF bietet den Vorteil, dass sich mehrere Seiten in einer PDF-Datei abspeichern lassen. Durchsuchbare PDFs stellen in der Regel die beste Wahl dar.

Grauskala: Die Grauskala gibt an, in wie vielen Graustufen sich die Scans speichern lassen. Eine 8-Bit-Skala bedeutet 256 Graustufen, was ausreicht. Eine 16-Bit-Skala umfasst 65 536 Grauwerte; noch höhere Werte sind selten anzutreffen.

Farbtiefe: Je höher die Farbtiefe des Scanners, desto mehr Farben kann er darstellen. Eine gängige Farbtiefe beträgt 24 Bit pro Pixel. Bei einem Farbbild mit einer Farbtiefe von 24 Bit lassen sich rund 16,7 Millionen Farbtöne unterscheiden. Das nennt man auch True Colors. Für jeden der drei Farbkanäle Rot, Grün und Blau stehen dabei 256 Tonwertabstufungen zur Verfügung. Noch grössere Farbtiefen bis zu 48 Bit sind nur für Spezialanwendungen etwa in der Astronomie notwendig. Dazu kommt, dass nur wenige Bildformate 48-Bit-Bilder speichern können. Die bewährten Formate JPG oder GIF sind reine 24-Bit-Formate. Zudem sind viele Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop Elements nicht in der Lage, mit 48-Bit-Dateien umzugehen. Fazit: Eine Farbtiefe von 24 Bit ist ideal.

OCR: Per OCR-Software lassen sich Scans in bearbeitbare Dateien umwandeln (siehe auch «Dokumente digitalisieren», im letzten Teil). Meist sind dies PDF, Word- oder Excel-Files, die sich bequem verändern und speichern lassen. Einige Scanner können die Aufnahmen direkt im Netzwerk, auf einem mobilen Gerät oder auch auf einer Speicherkarte ablegen.

Dokumentenvorrat: In den Dokumentenvorrat des Scanners sollten mindestens 20 Seiten passen. Ein grosser Vorrat vermeidet häufiges Nachlegen. Die Funktion ADF steht für «Automatic Document Feeder» also einen automatischen Dokumenteneinzug, und bezeichnet die Fähigkeit eines Scanners, ganze Papierstapel automatisch einzuziehen und zu verarbeiten.

Schnittstellen: Zu den wichtigsten Aspekten eines Scanners zählen die Schnittstellen. Eine USB-Verbindung ist sinnvoll, um den Scanner in Verbindung mit einem PC oder Notebook zu nutzen. Auch eine Internet­anbindung kann praktisch sein. Dann lassen sich Scanergebnisse nicht nur an Mobilgeräte schicken, sondern auch als Anhang an eine E-Mail heften oder direkt in die Cloud laden. Die digitalen Schnittstellen TWAIN, ISIS oder WIA ermöglichen das direkte Scannen in Drittherstellerprogramme wie Photoshop. Ohne diese Schnittstellen ist meist nur die herstellereigene Software kompatibel, was die Nutzung stark einschränken kann. Der Quasi-Standard ist TWAIN.

Wenn Sie hier das Installieren der Treiber-Software Windows überlassen, erhalten Sie oft nur einen abgespeckten Scannertreiber, den Sie an der Bezeichnung WIA (Windows Image Acquisition) erkennen. Er stellt zwar eine Verbindung zum Scanner her, bietet allerdings weit weniger Funktionen als die herstellereigenen Programme.

Dokumente digitalisieren

Die mitgelieferte Software der Hersteller eignen sich für die meisten Zwecke schon recht gut. Die meisten Scanprogramme bieten für die Einstellungen einen einfachen und einen erweiterten Modus an. Im einfachen Scan­modus müssen Sie sich keine Gedanken um die Auflösung machen. Sie wählen einfach den jeweiligen Vorlagentyp wieodert aus. Im erweiterten Scan­modus legen sie die Auflösung und andere Werte selbst fest.

Falls eine OCR-Funktion oder andere benötigte Features fehlen, können Sie auch andere Tools einsetzen. Bevor Sie sich eine Extra-Software kaufen: Es gibt gute Freeware-Alternativen. Bei der Wahl des Programms empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass es zur OCR-Erkennung die quelloffene Tesseract-Engine einsetzt. Das Projekt stammt ursprünglich von HP, ist inzwischen aber unter dem Dach von Google gelandet.

Ein zuverlässiges Gratisprogramm auf OCR-Basis ist gImageReader (github.com/manisandro/gImageReader), Bild 11. Das Open-Source-Tool kann mit den Bildformaten JPG, PNG und GIF genauso umgehen wie mit PDF-Dateien. Über Quellen und Erfassen wählen Sie das Scanner- oder Multifunktionsgerät aus, um direkt in die Anwendung zu scannen. Den Texterkennungsvorgang starten Sie in der oberen Bedienleiste über Erkennen und Aktuelle Seite oder Mehrere Seiten. Dazu lassen sich Sprachpakete auswählen. Standardmässig ist das englische Paket vorinstalliert. Über den Auswahlpfeil rechts daneben können Sie zusätzliche Sprachen nachinstallieren. Der Erkennungsprozess kann je nach Textmenge eine Weile dauern. Danach erscheint der Text im Ausgabe-Fenster und lässt sich als Textdatei abspeichern.