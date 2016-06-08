Dokumente direkt auf dem iPhone unterschreiben

Es ist immer so eine Sache mit Verträgen, die man per E-Mail erhält. Man sollte auch noch Zeit haben, das Papier schnell auszudrucken, den Vertrag zu unterschreiben und dann neu einzuscannen. Aber eigentlich geht das auf mobilen Geräten fast ohne einen Finger zu rühren. Unter Android gibt es ein paar nützlliche Apps wie DocuSign oder CudaSign, jedoch meist nicht kostenlos. Anders bei Apple: Hier liefert der Konzern aus Cupertino eine sehr gute Gratisfunktion mit. Das Ganze ist ein wenig versteckt, erweist sich aber in der Praxis als äusserst komfortabel. Wir zeigen Ihnen in der Anleitung, wie das mit dem iPhone oder iPad geht.

Zunächst müssen Sie ein Dokument per E-Mail erhalten haben. Dieses sollte als PDF vorliegen. Voraussetzung ist die Standard-Mail-App von iOS und mindestens iOS 9.

1. Tippen Sie auf das angehängte Dokument in der Vorschau.