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Simon Gröflin
8. Jun 2016
Lesedauer 2 Min.

iTipp

Dokumente direkt auf dem iPhone unterschreiben

Einen digitalen Vertrag kann man auch mit ein paar Fingertipps unterschreiben. Apple liefert sogar eine sehr komfortable Gratisfunktion mit.

Tippen Sie auf das angehängte PDF mit Unterschriftenfeld

© Quelle: PCtipp

Es ist immer so eine Sache mit Verträgen, die man per E-Mail erhält. Man sollte auch noch Zeit haben, das Papier schnell auszudrucken, den Vertrag zu unterschreiben und dann neu einzuscannen. Aber eigentlich geht das auf mobilen Geräten fast ohne einen Finger zu rühren. Unter Android gibt es ein paar nützlliche Apps wie DocuSign oder CudaSign, jedoch meist nicht kostenlos. Anders bei Apple: Hier liefert der Konzern aus Cupertino eine sehr gute Gratisfunktion mit. Das Ganze ist ein wenig versteckt, erweist sich aber in der Praxis als äusserst komfortabel. Wir zeigen Ihnen in der Anleitung, wie das mit dem iPhone oder iPad geht.

Zunächst müssen Sie ein Dokument per E-Mail erhalten haben. Dieses sollte als PDF vorliegen. Voraussetzung ist die Standard-Mail-App von iOS und mindestens iOS 9.

1. Tippen Sie auf das angehängte Dokument in der Vorschau.

Tippen Sie auf das angehängte PDF mit Unterschriftenfeld

 © Quelle: PCtipp

2. Bei Berührung des Dokuments poppt ein Werkzeugkastensymbol auf (beim iPhone in der unteren Menüleiste). Tippen Sie auf diesen Werkzeugkasten.

Je nach iOS-Version kann dieses Symbol auch unterhalb der Anzeigefläche aufpoppen

 © Quelle: PCtipp

3. Erstellen Sie entweder zunächst eine digitale Unterschrift mit dem Schnörkelschriftzeichen – oder tippen Sie einfach auf den Schreibstift, um direkt zu unterschreiben. Wenn Sie bereits eine Signatur abgespeichert haben, werden Sie aufgefordert, diese an Ort und Stelle zu bewegen und einzupflanzen.

Wenn Sie das Schnörkelschriftsymbol (rechts) wählen, können Sie eine Unterschrift zur Wiederverwendung abspeichern. Wenn Sie den Bleistift antippen, unterzeichnen Sie direkt (im Bild: die iPad-Werkzeugleiste)

 © Quelle: PCtipp

4. Tippen Sie auf Fertig.

Alles mit ein paar Fingertipps: Dokument mit iPad/iPhone unterschreiben

 © Quelle: PCtipp

Nun können Sie das unterzeichnete Dokument verschicken.

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iOS Android Apps Firmen iPhone Kummerkasten PDF Web-Dienste Smartphone & Apps
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