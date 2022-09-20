Drei neue coole PowerToys-Funktionen

Die Microsoft PowerToys haben wir Ihnen in diesem Online-Artikel schon 2021 vorgestellt: «Diese Power-Tools sind für Windows 10 unverzichtbar». Und im PCtipp-Heft 7/2022 warfen wir einen erneuten Blick auf die nützlichen kleinen Zusätze, an denen die Entwickler-Community (jawohl, das Paket ist Open Source!) seit ihrem ersten Erscheinen viel gearbeitet hat.

Mit dem Update vom 6. September 2022 auf Version 0.62 sind nun drei weitere Tools dazugekommen, die ich Ihnen auf den Folgeseiten vorstelle.

Wie Sie die PowerToys installieren (https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/install), die gewünschten Tools einschalten und benutzen, lesen Sie im ursprünglichen Artikel.

Für Mehrsprachige: Schnelle Akzentuierung

Das Schweizer Tastaturlayout ist zwar punkto Sonderzeichen für Fremdsprachen schon ziemlich gut ausgestattet. Wir haben für französische oder italienische Texte bereits die é, è und à. Aber manchmal reicht das nicht, denn man braucht vielleicht auch mal das spanische ñ, das nordische å, das slavische č oder einfach bloss das deutsche ß. Wenn Sie solche Zeichen nur sehr selten brauchen, gibts unter Windows zwar viadie. Aber das ist zu umständlich, falls Sie solche Zeichen häufiger eingeben wollen. Und genau hier setzt diean.

Öffnen Sie nach der Installation die PowerToys-Einstellungen, indem Sie unten rechts im Infobereich mit der rechten Maustaste aufs bunte PowerToys-Icon klicken und die Einstellungen öffnen.

In der linken Spalte finden Sie nebst den anderen, bereits vorgestellten Funktionen die Schnelle Akzentuierung. Falls Sie diese nutzen wollen, klicken Sie darauf und kippen den Schalter hinter Schnelle Akzentuierung aktivieren auf Ein.

Darunter ist von einem «Aktivierungsschlüssel» die Rede. Hier wurde der Begriff «Key» falsch aus dem Englischen übersetzt, der sowohl Schlüssel als auch Taste meinen kann. Eigentlich ist es bloss die Aktivierungstaste. Standardmässig sind sowohl die Links-Pfeil-Taste, als auch die Leertaste aktiv.

Und so gehts: Sobald Schnelle Akzentuierung eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Buchstaben, dem Sie einen speziellen Akzent hinzufügen wollen. Drücken und halten Sie nun die Nach-links-Taste (Pfeiltaste). Der Umgang damit muss ein wenig geübt werden. Zum Beispiel fürs á: a gedrückt halten, kurz darauf die Links-Pfeil-Taste ebenfalls gedrückt halten. Jetzt erscheint ein Balken, der das Zeichen mit den verfügbaren Akzenten anzeigt. Halten Sie die Buchstaben-Taste weiterhin gedrückt und wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Akzentvariante aus. Voilà, die Zeichen å, ñ, č, ß und was es da sonst noch gibt, sind kein Problem mehr.