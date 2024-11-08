Du sollst nicht fett sein

Bei einer neuen Notiz wird der ersten Zeile stets das Format ­Titel zugewiesen: gross, fett und dominant. Um das zu ändern, rufen Sie in den Einstellungen des iPhones den Bereich Notizen auf und wählen ein Format, das genehm ist. Dasselbe funktioniert auch am Mac in den Einstellungen der Notizen-Anwendung.

Was hingegen bleibt: In jedem Fall wird die erste Zeile der Notiz zu ihrem Titel, der auch in der Übersicht zu sehen ist.