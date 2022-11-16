16. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
Widget
DuckDuckGo: Such-Widget zum Startbildschirm hinzufügen
Wer die mobile App der datenschutzfreundlichen Suchmaschine verwendet, kann jetzt einfach ein Widget zum Startbildschirm des Smartphones hinzufügen.
Wer Google-Alternativen sucht, wird bei Anbietern wie Qwant, Startpage, Swisscows oder DuckDuckGo fündig. Mit der DuckDuckGo-Version für mobile Geräte (Android, iOS) kann nun fix ein Such-Widget zum Startbildschirm hinzugefügt werden.
- Nehmen wir an, Sie nutzen auch regelmässig das Flammen-Symbol von DuckDuckGo, um alle Tabs zu schliessen und die Browserdaten zu löschen (nur schon, weil es so cool aussieht, nicht wahr?). Tippen Sie im Suchfeld eine URL oder ein Suchbegriff ein und drücken Sie Enter.
- Nachdem die Autorin eine Seite ausgewählt hat, erscheint automatisch im unteren Display-Bereich ein Banner mit dem Text Probiere unser Such-Widget aus!
- Tippen Sie unterhalb des Textes auf die Schaltfläche Widget hinzufügen.
- Bestätigen Sie das Hinzufügen zum Startbildschirm per Automatisch hinzufügen.
- Ab jetzt haben Sie auf dem Handy-Startbildschim ein Widget, über das Sie direkt eine DuckDuckGo-Suche starten können.
Weitere Tricks für DuckDuckGo finden Sie in diesem Artikel.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der DuckDuckGo-App-Version 5.143.1 durchgeführt.
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