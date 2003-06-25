Duplikate einer Excel-Adressliste anzeigen

Soweit so gut. Nun haben Sie alle Duplikate ausgeblendet. Da Sie jedoch die Duplikate sichtbar machen wollten, vermutlich um sie ein letztes Mal zu überprüfen, bevor Sie sie löschen, müssen wir einen weiteren Schritt in Kauf nehmen.

Fügen Sie eine leere Spalte vor der Tabelle ein, während dessen der Spezialfilter aktiv ist. In die Titelzeile schreiben Sie ein X. Markieren Sie das x und ziehen Sie es bis ganz hinunter zur letzten Zeile der Tabelle.