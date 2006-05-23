Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
23. Mai 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

DVD-Aufnahme im Video-Mode oder im VR-Mode?

Mit meiner Sony-Handycam habe ich die Möglichkeit, im VR-mode oder im Video-mode aufzunehmen. Was ist der Unterschied?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Auf der Seite "Hi-Fi Regler" [1], (der vollständige URL hier, weil unser System so lange URLs leider nicht verarbeiten kann):

http://www.hifi-regler.de/dvd/dvd-recorder.php?SID=afeb73ddfb014bb82541f148d401492c#DVD-Recorder-Formate

gibt es ausführliche Informationen zu den beiden verschiedenen Aufnahmebetriebsarten.

Zitat:

"Die erste Betriebsart ist der DVD-RW Video Mode: Die mit konstanter Bitrate aufgenommenen Daten werden wie auf einer DVD-R abgelegt (VOB-Dateien). Solche DVDs können auf vielen Geräten abgespielt werden, in vielen Fällen selbst dann, wenn es sich um DVD-Player handelt, die nicht explizit für DVD-RW geeignet sind. Der Grund für die Kompatibilität liegt - ähnlich wie beim +RW-Format - in der verwendeten Ordnerstruktur, die vom Aufbau her stark einer DVD-Video ähnelt. Der Hauptvorteil des Video Modes ist daher auch die breite Kompatibilität zu einem Grossteil der aktuell verkauften DVD-Player. Der Nachteil liegt in der Abwesenheit von Editiermöglichkeiten.

Erweiterte Aufnahme- und Editiermöglichkeiten bringt der DVD-RW Video Recording Mode, "VR Mode" abgekürzt, mit. Hier wird eine völlig andere Datenstruktur verwendet, daher lassen sich solche Disks auch nicht auf dem PC auslesen. Vorteil ist eine je nach Gerät sehr feine Einstellmöglichkeit für die gewünschte Kompression, vielfältige Editiermöglichkeiten und "Playlists" wie bei MP3. Mittels des VR Mode ist es ohne weiteres möglich, ein "echtes" DVD-Menü selbst zu kreieren. Auch stellt es kein Problem dar, die Inhalte in verschiedener Form zu bearbeiten, Szenen zu entfernen und neu zusammen zu fügen."

(Zitat Ende)

Kommentare

Multimedia Cloud Datenverwaltung Firmen Hardware Internet PC Virtual Reality Software & Tools Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare