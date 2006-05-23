DVD-Aufnahme im Video-Mode oder im VR-Mode?

Auf der Seite "Hi-Fi Regler" [1], (der vollständige URL hier, weil unser System so lange URLs leider nicht verarbeiten kann):

http://www.hifi-regler.de/dvd/dvd-recorder.php?SID=afeb73ddfb014bb82541f148d401492c#DVD-Recorder-Formate

gibt es ausführliche Informationen zu den beiden verschiedenen Aufnahmebetriebsarten.

Zitat:

"Die erste Betriebsart ist der DVD-RW Video Mode: Die mit konstanter Bitrate aufgenommenen Daten werden wie auf einer DVD-R abgelegt (VOB-Dateien). Solche DVDs können auf vielen Geräten abgespielt werden, in vielen Fällen selbst dann, wenn es sich um DVD-Player handelt, die nicht explizit für DVD-RW geeignet sind. Der Grund für die Kompatibilität liegt - ähnlich wie beim +RW-Format - in der verwendeten Ordnerstruktur, die vom Aufbau her stark einer DVD-Video ähnelt. Der Hauptvorteil des Video Modes ist daher auch die breite Kompatibilität zu einem Grossteil der aktuell verkauften DVD-Player. Der Nachteil liegt in der Abwesenheit von Editiermöglichkeiten.

Erweiterte Aufnahme- und Editiermöglichkeiten bringt der DVD-RW Video Recording Mode, "VR Mode" abgekürzt, mit. Hier wird eine völlig andere Datenstruktur verwendet, daher lassen sich solche Disks auch nicht auf dem PC auslesen. Vorteil ist eine je nach Gerät sehr feine Einstellmöglichkeit für die gewünschte Kompression, vielfältige Editiermöglichkeiten und "Playlists" wie bei MP3. Mittels des VR Mode ist es ohne weiteres möglich, ein "echtes" DVD-Menü selbst zu kreieren. Auch stellt es kein Problem dar, die Inhalte in verschiedener Form zu bearbeiten, Szenen zu entfernen und neu zusammen zu fügen."

(Zitat Ende)