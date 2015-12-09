E-Mail: Mails zu anderem Konto transferieren

In Outlook geht es fast gleich. Markieren Sie alle Mails im Posteingang per Ctrl+A. Nach dem Rechtsklick auf eine der Mails finden Sie als weiteren Menüpunkt unter Verschieben auch den Punkt In Ordner kopieren. Klicken Sie diesen an, dann können Sie im nächsten Dialog das Zielkonto und den Zielordner auswählen.

Je nach Anzahl der Mails und Geschwindigkeit der Internetverbindung dauert das Kopieren oder Verschieben der Nachrichten recht lange. Die Mails müssen ja nicht nur lokal innerhalb des Mailprogramms verschoben oder kopiert werden. Das Mailprogramm muss diese auch noch auf den Server laden. Lassen Sie Ihr Mailprogramm deshalb ein Weilchen arbeiten. Sobald es so aussieht, als wäre es fertig, sollten Sie kurz prüfen, ob die Mails wirklich angekommen sind. Loggen Sie sich am besten kurz per Webbrowser über die Webseite Ihres Mailproviders ins neue Konto ein. Wenn Anzahl und Art der Mails im Posteingang den Erwartungen entsprechen, dann hat es geklappt. Im alten Mailkonto können Sie die Mails nun löschen.

Tipps: Sie könnten die Mails nach dem obigen Prinzip auch direkt vom einen ins andere Konto verschieben. Aber wir schlagen sicherheitshalber vor, dass Sie die Mails erst in neue Konto kopieren - und erst in einem zweiten Schritt im alten Konto löschen, wie oben beschrieben. So hätten Sie die Daten noch, falls die Verbindung abbräche. Die sehr Mutigen greifen nicht nur im Kontextmenü zu Verschieben in, sondern ziehen die markierten Mails einfach direkt per Maus vom Posteingang des Kontos A zum Posteingang des Kontos B. Auch das sollte klappen; bringt aber Ärger, wenn Sie sich verklicken.

Vielleicht haben Sie im alten Mailkonto noch weitere Ordner, in denen wichtige Mails liegen. Vergessen Sie zum Beispiel nicht, auch die gesendeten Mails zu übertragen. Das erledigen Sie vom Prinzip her auf die gleiche Weise; es ist bloss ein anderer Ordner. (PCtipp-Forum)