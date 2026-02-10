Effizient schreiben auf dem Handy

Eine effiziente Alternative zum Tippen ist die sogenannte Swipe-Eingabe. Dabei streicht man mit dem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, ohne den Finger anzuheben. Die Tastatur erkennt anhand der Bewegung, welches Wort gemeint ist, Bild 1.

Die beiden Tastatur-Apps Google Gboard und Microsoft SwiftKey (microsoft.com/de-de/swiftkey) für Android und iOS/iPadOS unterstützen diese Eingabeart standard­mässig. Nach einer kurzen Eingewöhnung lassen sich damit erstaunlich schnell Texte erfassen – vorwiegend mit einer Hand.

Tipp: Besonders gut funktioniert die Wischfunktion für häufig genutzte Wörter und kurze Sätze.

Die Technik eignet sich primär für Alltagskommunikation wie Chats, für kurze E-Mails oder Textnachrichten. Je nach individueller Schreibweise erkennt das System bestimmte Wörter besser. Eine häufige Nutzung verbessert die Genauigkeit. Auch Gboard lernt aktiv mit und passt die Erkennung im Laufe der Zeit an Ihre Gewohnheiten an.

Sprache in Text

Wer längere Texte schreibt, wird sich früher oder später mit Spracheingabe beschäftigen. Sie wandelt Sprache in Text um. Auf neueren Android- und Apple-Geräten klappt das erstaunlich gut.