Eigenes Briefpapier in Outlook

Sie können eine HTML-Datei erstellen (z.B. mit Word), die Ihren Vorstellungen entspricht, und diese dann in dem Verzeichnis ablegen, in dem auch das Original-Briefpapier von Outlook abgelegt ist:

C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Microsoft\Stationery

(für die Angabe USER im Pfad setzen Sie Ihren eigenen Namen ein)

Von dort aus (oder auch von einem anderen Pfad aus, wie unten in dem ScreenShot ersichtlich) können Sie es dann wie jedes andere Briefpapier aufrufen oder als Grundlage für ein neues Briefpapier verwenden, das Sie in Outlook erstellen wollen, indem Sie bei der Auswahl eines neuen Briefpapiers die Option "Diese Datei als Vorlage verwenden:" aktivieren und dort den Namen Ihrer selbsterstellten Datei eingeben.