Einfach umsteigen von Android zu iPhone und umgekehrt

Einer der häufigsten Gründe, weshalb Android- oder iPhone-Nutzer nicht auf ein anderes Betriebssystem wechseln, ist die Angst vor einem Datenverlust oder vor einem zu grossen Aufwand. Dabei ist der Umzug nicht nur einfacher denn je, sondern ermöglicht auch den Transfer aller wichtigen Daten. Wir zeigen Ihnen gleich nachfolgend, wie Sie in wenigen Schritten von Android zu iOS umsteigen. Ab S. 2/Teil 2 erfahren Sie alles zum umgekehrten Weg; also von einem iPhone auf ein Android-Smartphone.

Von Android zu iOS

Ein Wechsel von einem Android-Gerät auf ein iPhone ist umständlich und braucht Expertenwissen – so ist zumindest die weitverbreitete Meinung. Tatsächlich war ein Umstieg von Android auf iOS lange Zeit mühsam. Inzwischen hat Apple den Wechsel aber so einfach gestaltet, dass man ihn selbst als Laie ohne Probleme schafft. Wir haben für Sie eine einfache Anleitung, wie Sie den Umzug schnell und unkompliziert bewerkstelligen.

Kann ich alles transferieren?

Restlos alle Einstellungen kann man nicht von Android zu iOS übertragen. Beispielsweise müssen Sie die unter Android eingerichtete Entsperrung per Gesicht auf dem iPhone neu konfigurieren. Heutzutage ist es aber grundsätzlich möglich, alle wichtigen Daten zu transferieren. Das sind aktuell:

Kontakte

Nachrichtenverlauf (SMS)

Fotos und Videos

Fotoalben

Daten und Ordner

Zugriffseinstellungen

Display-Einstellungen

Weblesezeichen

Mailkonten

WhatsApp-Nachrichten und Medien

Kalender

Apps

Speicherplatz prüfen

Überprüfen Sie zuerst, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Android-Smartphone belegt wird. Falls Sie noch ein Android-Gerät mit externer Speicherkarte haben, vergessen Sie auch nicht, diese einzuberechnen. Das ist wichtig, um ein iPhone zu kaufen, das über genügend Speicherkapazität verfügt, denn: iPhones haben keinen Slot für eine externe Speicherkarte. Anders als bei vielen Android-Geräten können Sie den Speicher bei einem iPhone nicht im Nachhinein erweitern.

Vorbereiten der Smartphones

Richten Sie Ihr neues iPhone auf keinen Fall ein, bevor Sie die Daten Ihres Android-Smartphones übertragen haben. Andernfalls müssen Sie es leider zurücksetzen, um die Übertragung von Android automatisch durchzuführen. Das gilt auch dann, wenn Sie Ihr iPhone ohne Nutzerkonto eingerichtet haben.

Bevor Sie mit der automatischen Übertragung der Daten Ihres Android-Handys starten, müssen Sie folgende Punkte sicherstellen:

Das WLAN muss bei Ihrem Android-Smartphone aktiviert sein.

Laden Sie auf Ihrem Android-Handy die App «Auf iOS übertragen» aus dem Google Play Store herunter. Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Anbieter der Anwendung tatsächlich Apple ist. Den direkten Link zur App finden Sie unter der Webadresse go.pctipp.ch/3332.

Beide Smartphones sollten an einer Steckdose angeschlossen sein (eine Übertragung gelingt auch mit vollen Akkus, aber an der Steckdose ist es sicherer).

Beide Smartphones müssen direkt nebeneinander platziert werden.

Die obigen Punkte sind die Voraussetzungen, damit sich die Übertragung einwandfrei starten lässt. Sie können sich das Leben aber noch etwas erleichtern, indem Sie Apps, Videos und Fotos, die Sie nicht mehr brauchen, vor der Übertragung löschen; sozusagen ein Frühlingsputz vor dem Transfer. Der Vorteil: Der Umstieg dauert weniger lange und Sie verschwenden auf dem iPhone nicht unnötigen Speicherplatz.

Der Transfer