Einfache Berechnungen in Word 2013

Seien Sie auch vorsichtig, falls Sie die Tabelle überarbeiten. Word merkt meist nicht von selbst, wenn Spalten oder Zeilen eingeschoben oder gelöscht wurden. Es wird früher oder später überdies Ärger machen, falls Sie Zellen verbinden wollen.

Excel als Rechenhilfe verwenden

Im Prinzip ist Word eh nicht für Berechnungen geschaffen worden. Sie können aber die Zahlen sehr schnell und einfach an Excel verfüttern, dort berechnen und wieder in Word zurückkopieren.

Das ist schneller getan als beschrieben: Öffnen Sie die Word-Datei, sodass Sie die Zahlen vor sich haben. Öffnen Sie Excel. Markieren und kopieren Sie in Word die Tabelle. Wechseln Sie zu Excel und fügen Sie diese Zahlen ein. Führen Sie die Berechnungen durch. Kopieren Sie jetzt die Tabelle in Excel wieder und fügen Sie diese in Word ein. Gestalten Sie die Tabelle jetzt ganz nach Wunsch.

Kalkulationswerkzeug in Word einbinden

Word kennt ein kleines Rechenwerkzeug, mit dem Sie schnell etwas zusammenzählen können, zum Beispiel um die Berechnungen aus dem ersten Teil des Artikels zu überprüfen.

Rechnen-Werkzeug einblenden: Im Word-Titelbalken finden Sie im linken Bereich eine kleine Symbolleiste für den Schnellzugriff auf einige Befehle. Blenden Sie dort ein Berechnungswerkzeug ein. Klappen Sie hierzu am rechten Rand jener Leiste den kleinen Abwärtspfeil aus und gehen zu Weitere Befehle. Im neuen Fenster klappen Sie «Befehle auswählen» auf und greifen zu «Alle Befehle». Die lange Liste ist zum Glück alphabetisch. Scrollen Sie zu Berechnen, klicken jenes an und benutzen danach die Schaltfläche Hinzufügen, damit Berechnen in die rechte Spalte wandert. Klicken Sie auf OK, dann entdecken Sie in der Schnellzugriffsleiste das unscheinbare graue runde Berechnen-Symbol.

Ab sofort funktioniert Folgendes: Markieren Sie in einer Word-Tabellenspalte ein paar neben- oder untereinander stehende Zahlen. Das Icon «merkt», dass Zahlen markiert sind und wechselt die Farbe auf Grün. Klicken Sie aufs Symbol, dann addiert Word die Zahlen und zeigt am unteren Rand in der Statusleiste links die Summe an. Gleichzeitig ist die Summe in der Zwischenablage gelandet. Pflanzen Sie den Cursor also an die gewünschte Stelle und fügen Sie die Zahl ein; am schnellsten entweder Ctrl+V (bzw. Strg+V) oder mit Rechtsklick und Einfügen.