Einfache Tricks für PDFs

Bild knipsen: Hie und da könnten Sie ein Bild aus einer PDF-Datei brauchen. Holen Sie die gewünschte Stelle im Adobe Reader auf den Bildschirm. Klicken Sie mit Rechts auf eine Symbolleiste und aktivieren Sie das «Schnappschuss-Werkzeug». Bei dieser Gelegenheit können Sie noch weitere Werkzeuge einblenden; fast unverzichtbar sind zum Beispiel die «Hand»- und «Auswahl-Werkzeuge».

Klicken Sie das «Schnappschuss-Werkzeug» an und ziehen Sie per Maus einen möglichst genauen Rahmen um den gewünschten Bereich. Beim Loslassen der Maustaste speichert der Adobe Reader den gewählten Ausschnitt als Grafik in die Windows-Zwischenablage. Von dort fügen Sie ihn per Tastenkombination Ctrl+V in jedes beliebige Bildbearbeitungsprogramm ein.

Formular speichern: Folgende Meldung kennen Sie bestimmt von vielen PDF-Formularen: «Sie können die in dieses Formular eingegebenen Daten nicht speichern.» Sie wollen aber trotzdem? Den entscheidenden Hinweis liefert Adobe selbst: «Wenn Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen aufheben möchten, drucken Sie das ausgefüllte Formular aus.» Der Trick: Genau das tun Sie, aber Sie verwenden nicht Ihren wirklichen Drucker, sondern einen virtuellen.

Installieren Sie dazu die Programme doPDF oder FreePDF XP. Letzteres benötigt zusätzlich das Tool Ghostscript. Der Clou: Die beiden Gratis-PDF-Anwendungen erstellen einen virtuellen Drucker. Dieser speichert alles als PDF-Dokument ab, was Sie über ihn ausdrucken.

So gehts: Nach der Installation öffnen Sie Ihr PDF-Formular und füllen es aus. Nun geht es zum Menü Datei/Drucken. Beim Druckernamen wählen Sie doPDF oder FreePDF XP aus. Klicken Sie noch auf Ablegen (FreePDF) und geben Sie den Dateinamen ein.

PDFs zusammenfügen: Sie haben einige PDF-Dateien zu einem Dossier zusammengestellt. Jetzt hätten Sie die Dokumente gerne in einer einzigen PDF-Datei vereint. Hierfür gibt es zwei Wege: Entweder haben Sie schon FreePDF XP an Bord. Damit «drucken» Sie die Dokumente nacheinander über die Multi-Doc-Schaltfläche in eine einzige Datei. Oder Sie greifen zum PDF Blender, mit dem Sie die Dateien in beliebiger Reihenfolge zusammenfügen.

Es muss nicht immer Adobe Reader sein:

Ausser der PDF-Lese-Software aus dem Hause Adobe gibt es noch eine Reihe weiterer PDF-Betrachter für Windows. Als Geheimtipp gilt der PDF-XChange Viewer Free. Das Programm ist schnell und sehr vielseitig. Aber die wohl bekannteste Alternative zu Adobes PDF-Software ist der schlanke Foxit Reader. Beide Alternativen sind gratis erhältlich und unterstützen nützliche Kommentarfunktionen. Damit fügen Sie beispielsweise in eine PDF-Datei Pfeile, Rahmen und Textnotizen ein oder heben wichtige Textpassagen mithilfe eines Leuchtstifts hervor.