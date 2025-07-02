Das Einmaleins der virtuellen Maschinen

Nach der Installation eines Betriebssystems in Ihrem virtuellen PC können Sie ihn sofort einsetzen und etwa Einstellungen ändern oder eigene Software hinzufügen. Manche Funktionen lassen sich allerdings erst nutzen, nachdem Sie die Gasterweiterungen von VirtualBox in Ihrer virtuellen Maschine installiert haben. Um sie einzurichten, binden Sie eine virtuelle DVD in Ihren virtuellen PC ein, die alle benötigten Daten enthält, Bild 11.

Die Gasterweiterungen haben mehrere Vorteile. So können Sie damit den Mauszeiger einfach an den Rand des Fensters bewegen, um ihn aus dem virtuellen PC zu befreien. Ausserdem können Sie nach der Installation den Fensterrand mit der Maus vergrössern oder verkleinern. Das Betriebssystem im Gast-PC passt automatisch seine Auflösung an die neue Fenstergrösse an.

Starten Sie den virtuellen PC – der Trick funktioniert übrigens sowohl unter Windows als auch in vielen aktuellen Linux-Distributionen – und klicken Sie oben erst auf Geräte und danach auf Gasterweiterungen einlegen. Unter Windows öffnen Sie danach in der VM ein Fenster des Datei-Explorers. Navigieren Sie zum virtuellen CD/DVD-Laufwerk und klicken Sie dort doppelt auf die EXE-Datei. Installieren Sie die Gasterweiterungen und starten Sie Ihren virtuellen PC danach neu. Unter Linux öffnet sich dagegen in der Regel ein Fenster, in dem Sie auf Ausführen klicken, um die Gasterweiterungen zu installieren. Starten Sie auch hier anschliessend neu.

Am einfachsten übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Wirts-PC und dem Gast-PC per Maus. Dazu starten Sie die virtuelle Maschine und rufen erstund danachauf. Standardmässig steht die Funktion auf. Sie können sie in beiden Richtungen (bidirektional) oder nur in einer Richtung aktivieren. Das Gleiche können Sie mit dermachen, was besonders praktisch ist, um etwa eine Internetadresse schnell in das jeweils andere System zu kopieren.

Eine weitere Möglichkeit zum Übertragen von Dateien sind die Gemeinsamen Ordner. Dabei wählen Sie einen Ordner aus, der sowohl im Wirts- als auch im Gast-PC zur Verfügung stehen soll. Zum Einrichten klicken Sie wiederum erst auf Geräte, danach auf Gemeinsame Ordner und rechts daneben noch einmal auf Gemeinsame Ordner. Die Einstellungen Ihrer virtuellen Maschine öffnen sich mit dem Bereich Gemeinsame Ordner.