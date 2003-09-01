Tipps & Tricks
Einzug für Aufzählung in Word einrichten
Mit Leerschlägen können Sie in Word bei einer Aufzählung nicht arbeiten. Es muss immer ein Tabulatorabstand sein. Sie können für den Tabulator einen Abstand wählen, der ungefähr zwei Leerschlägen entspricht.
Wenn Sie die automatische Aufzählung mit den von Ihnen gewünschten Abständen aktivieren wollen, gehen Sie folgendermassen vor:
Menü "Format/Nummerierung und Aufzählungszeichen"
Wählen Sie die Aufzählungsart mit dem Bindestrich und klicken Sie rechts unten auf den Knopf "Anpassen".
Dann können Sie den Einzug für die Zeichenposition von 0,63 auf 0,5 oder weniger verringern und den Einzug für die Textposition von 1,27 ebenfalls auf einen anderen Wert setzen, z.B. auf 0,75.
Bestätigen Sie die Änderungen mit "OK". Die Einstellung wird nun aktiviert und ist auch in jedem neuen Dokument, das Sie in Zukunft erstellen, wirksam, bis Sie sie wieder ändern.
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