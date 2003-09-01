Einzug für Aufzählung in Word einrichten

Mit Leerschlägen können Sie in Word bei einer Aufzählung nicht arbeiten. Es muss immer ein Tabulatorabstand sein. Sie können für den Tabulator einen Abstand wählen, der ungefähr zwei Leerschlägen entspricht.

Wenn Sie die automatische Aufzählung mit den von Ihnen gewünschten Abständen aktivieren wollen, gehen Sie folgendermassen vor:

Menü "Format/Nummerierung und Aufzählungszeichen"