Einzug in den neuen PC - so geht es

Hinweis: Wir beschreiben in diesem Artikel nicht die ersten Schritte, die Windows gleich nach dem Einschalten des Rechners automatisch abspult (Sprache auswählen, Land einstellen, WLAN-Passwort eingeben etc.). Diese sind selbsterklärend. Unsere Tipps beginnen gleich danach.

Ein frisch ausgepackter PC ist selten auf dem neuesten Stand. Im Zeitraum, in dem Ihr Rechner im Laden steht, bevor er zu Ihnen kommt, hat Microsoft bestimmt etliche Updates für Windows veröffentlicht. Bevor Sie also Programme installieren oder Daten übertragen, sollten Sie das Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen.

Microsoft gibt mindestens einmal im Monat neue Windows-Updates heraus. Grössere Upgrades für Windows 10 und 11 mit neuen Funktionen streut Microsoft immer wieder ein. Wenn Ihr Computer nicht auf dem aktuellen Stand ist, verpassen Sie womöglich wichtige Sicherheits-Updates oder praktische neue Funktionen.

Beim ersten Start des neuen PCs ist der passende Zeitpunkt, das Internet zum Laufen zu bringen, sei es per WLAN oder via Ethernet. In der Regel genügt es, den neuen Rechner mit dem Router zu verbinden.

Steht die Internetverbindung, geben Sie in das Suchfeld in der Symbolleiste Windows Update ein und klicken auf den Befehl Nach Updates suchen. Wenn Updates vorliegen, installieren Sie diese mit einem Klick auf Alle installieren. Das kann ein Weilchen dauern. Je nachdem, wie viel Zeit Ihr PC im Regal verbracht hat, kann dies Minuten oder Stunden in Anspruch nehmen. Da manche Updates voneinander abhängen, wiederholen Sie die Suche, bis Sie auf dem neuesten Stand sind.

Browser installieren

Nun brauchen Sie noch einen Webbrowser. Auf neuen Windows-Rechnern ist normalerweise Microsofts Edge bereits installiert. Der bringt zwar den praktischen KI-Assistenten Copilot mit, trifft aber nicht jedermanns Geschmack.

Wenn Sie einen anderen Browser wie Google Chrome (google.com/intl/de_de/chrome), Firefox von Mozilla (mozilla.org/de/firefox) oder Opera (opera.com/de) vorziehen, laden Sie den gewünschten Surfboliden mit Edge herunter und installieren ihn.

Auf Nachfrage legen Sie den ausgewählten Browser als Standardbrowser fest. Bei Bedarf loggen Sie sich in das Konto des Surfprogramms ein, um Passwörter, Aktivitäten und Lesezeichen zu synchronisieren, Bild 2.