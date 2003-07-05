Bei erfüllter Bedingung aktuelles Datum statisch eintragen - Excel

Verwenden Sie NICHT den Punkt aus dem Zahlenblock. Damit funktioniert es nicht. Da der Eintrag abhängig vom Eintrag in einer Zelle der gleichen Zeile ist, sind Sie vermutlich mit CTRL+. genauso schnell wie mit einem Makro.

Die Makro-Lösung: Dieses Makro ist ein Lösungsansatz. Sie können es jedoch ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen und erweitern.

Sie befinden Sich auf jener Zelle in welcher Sie gerade einen Wert eingetragen haben.