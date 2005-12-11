Erstes Wort nach Zeilenumbruch gross - Outlook

Und dort, in Word, ist die Auto-Korrektur-Option eingestellt, die jeden Satz mit einem Grossbuchstaben anfängt. Da sie eine Zeilenumschaltung machen, geht Office davon aus, dass nun ein neuer Satz beginnt.

Deaktivieren Sie die Option "Jeden Satz mit einem Grossbuchstaben beginnen" in Word im Menü Extras/Autokorrektur-Optionen auf der Registerkarte "AutoKorrektur"