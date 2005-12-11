11. Dez 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Erstes Wort nach Zeilenumbruch gross - Outlook
Wenn ich beim Erstellen einer neuen Nachricht in Outlook 2003 einen Zeilenumbruch mache, wird das erste Wort auf der nächsten Zeile immer gross geschrieben. Wo finde ich die Einstellung um diese Funktion zu ändern?
Sie benutzen Word als E-Mail-Editor.
Und dort, in Word, ist die Auto-Korrektur-Option eingestellt, die jeden Satz mit einem Grossbuchstaben anfängt. Da sie eine Zeilenumschaltung machen, geht Office davon aus, dass nun ein neuer Satz beginnt.
Deaktivieren Sie die Option "Jeden Satz mit einem Grossbuchstaben beginnen" in Word im Menü Extras/Autokorrektur-Optionen auf der Registerkarte "AutoKorrektur"
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