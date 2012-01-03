Excel 2010: CSV-Export mit Anführungszeichen

Bevor Sie loslegen, noch ein Tipp: Durchsuchen Sie Ihre Tabelle zuerst nach dem Anführungszeichen ("). Dieses wird später in der CSV-Datei als Feldtrenner eingesetzt. Wenn innerhalb einer Zelle schon jetzt ein solches Zeichen vorkäme (z.B. bei Zoll-Angaben wie «2,5"»), könnte das später beim Import zu Verwirrungen führen. Ersetzen Sie das Zeichen allenfalls durch Text oder eine Zeichenfolge, die Sie nach erfolgtem Export wieder zurück-ersetzen.

Das Makro: Drücken Sie Alt+F11 zum Öffnen des Visual-Basic-Editors oder gehen Sie im Reiter Entwicklertools zu Visual Basic. Falls die Entwicklertools nicht zu sehen sind, blenden Sie sie ein: In Excel 2010 gehts zu Datei/Optionen/Menüband anpassen, dann haken Sie rechts die «Entwicklertools» an. In Excel 2007: Office-Button oben links, Excel-Optionen, dann bei Häufig verwendet diese Option ankreuzen: «Entwicklerregisterkarte in der Multifunktionsleiste anzeigen».

Doppelklicken Sie im Visual-Basic-Editor auf Diese Arbeitsmappe und fügen Sie exakt folgenden Makrocode ein, den Sie auch von hier kopieren können:

Sub CSVFile()

Dim SrcRg As Range

Dim CurrRow As Range

Dim CurrCell As Range

Dim CurrTextStr As String

Dim ListSep As String

Dim FName As Variant

FName = Application.GetSaveAsFilename("", "CSV File (*.csv), *.csv")

ListSep = Application.International(xlListSeparator)

If Selection.Cells.Count > 1 Then

Set SrcRg = Selection

Else

Set SrcRg = ActiveSheet.UsedRange

End If

Open FName For Output As #1

For Each CurrRow In SrcRg.Rows

CurrTextStr = ìî

For Each CurrCell In CurrRow.Cells

CurrTextStr = CurrTextStr & """" & CurrCell.Value & """" & ListSep

Next

While Right(CurrTextStr, 1) = ListSep

CurrTextStr = Left(CurrTextStr, Len(CurrTextStr) - 1)

Wend

Print #1, CurrTextStr

Next

Close #1

End Sub

Sicherheitshalber hier noch einmal den Makrocode als Screenshot, falls unser Websystem im oben kopierbaren Makrocode Fehler einbaut: