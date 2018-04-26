Excel: Adressabfrage in separatem Tabellenblatt

Erstellen Sie ein separates Blatt, z.B. namens «Abfrage». Das Blatt, das die Adressen enthält, heisst «Adressliste». Auf dem Abfrage-Blatt wollen Sie in der Zelle C1 den Namen eintippen. Darunter (von A4 bis z.B. maximal G22) sollen automatisch alle Datensätze von Kunden mit diesem Namen erscheinen.

Tippen Sie in den Zellen A4 bis G4 die Spaltentitel ein, z.B. ID (Kd-Nr.), Vorname, Name, Geburtsdatum, Strasse, PLZ und Ort. Schätzen Sie ab, wie viele Namen bei einer Abfrage wohl höchstens gefunden werden können. Wir gehen in unserer ca. 1000 Einträge zählenden Beispieladressliste (die Zufallsdaten enthält) jetzt mal von maximal 18 Leuten mit gleichem Namen aus. Der Primärschlüssel steht in der Adressliste und in der Abfrage in Spalte 1, das ist die Kundennummer. Im Prinzip würde in A5 folgende Matrixformel [1] passen:

{=INDEX(Adressliste!A:A;KKLEINSTE(WENN(Adressliste!D$2:D$1001=$C$1;ZEILE($2:$1001));ZEILE(A1)))}

[1] Matrixformel: Sie dürfen bei diesen die geschweiften Klammern {} am Anfang und am Schluss nicht selbst eintippen. Stattdessen geben Sie die Formel ein und drücken anstelle von Enter die Tastenkombination Ctrl+Shift+Enter (Strg+Umschalt+Eingabe). Excel erkennt dann, dass es eine Matrixformel ist und fügt die geschweiften Klammern selbst hinzu.

Weil in diesem Fall aber in den Zellen, für die es kein Resultat gibt, hässliche Fehler erscheinen, fangen wir es mit einer Fehlerprüfung im Stile von «=WENN(ISTFEHLER(UnsereFormel);"";UnsereFormel)» ab (siehe auch den Artikel vom letzten Dienstag):

{=WENN(ISTFEHLER(INDEX(Adressliste!A:A;KKLEINSTE(WENN(Adressliste!D$2:D$1001=$C$1;ZEILE($2:$1001));ZEILE(A1))));"";INDEX(Adressliste!A:A;KKLEINSTE(WENN(Adressliste!D$2:D$1001=$C$1;ZEILE($2:$1001));ZEILE(A1))))}

Kopieren oder tippen Sie die Formel also ohne die geschweiften Klammern ins Formelfeld, drücken Sie Ctrl+Shift+Enter.