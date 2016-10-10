Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
10. Okt 2016
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Ampelfarben kombiniert mit Dropdownliste

Sie möchten per Ausklappliste in Excel aus «OK/prüfen/ungültig» einen Wert auswählen können, worauf sich die Zeile grün, gelb oder rot färbt.

Die drei Einfärberegeln

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das ist eigentlich ganz einfach. Kombinieren Sie die Tipps aus dem meistgelesenen PCtipp-Artikel «Dropdown-Liste in Excel erstellen» mit der einfachen Funktion der bedingten Formatierung.

Zuerst zur Dropdownliste: Erstellen Sie in einem separaten Tabellenblatt untereinander die Einträge für die Dropdownliste in der gewünschten Reihenfolge, z.B. OK, prüfen, ungültig. Markieren Sie die Zellen mit den Einträgen, wechseln Sie zum Reiter Formeln und klicken Sie auf Namen definieren. Tippen Sie als Namen etwas passendes ein, z.B. Status, und klicken Sie auf OK. Wechseln Sie zum Tabellenblatt, in welchem Sie die Werte jeweils auswählen wollen. Markieren Sie die betroffene Spalte, gehen Sie zum Reiter Daten und klicken da bei den Datentools auf Datenüberprüfung. Bei Zulassen wählen Sie Liste, lassen «Leere Zellen ignorieren» und «Zellendropdown» angehakt und tragen bei Quelle hinter einem Gleichzeichen den vorhin definierten Namen ein. Das könnte zum Beispiel =Status heissen. Klicken Sie auf OK, dann haben Sie Ihre Dropdownliste.

Sollen jetzt auch noch die Zellen je nach gewähltem Eintrag in Grün, Gelb oder Rot erscheinen? 

Erst Grundsätzliches: Wir bearbeiten zuerst nur eine Zeile und weisen ihr alle drei möglichen bedingten Formatierungen zu. Erst danach wird dieser Formatierungssatz in die restlichen Zeilen kopiert. 

Los gehts: Markieren Sie die Zellen in der ersten Zeile, die allenfalls einzufärbende Daten enthalten, zum Beispiel die Zellen A2 bis C2. Im Reiter Start gehts via Bedingte Formatierung zu Neue Regel. Wählen Sie beim Regeltyp den Eintrag Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Klicken Sie ins leere Feld «Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist». Klicken Sie daraufhin in die Zelle, in welcher der erste Statuseintrag steht bzw. stehen könnte, z.B. C2. Im Feld erscheint zunächst =$C$2

Wichtig: Falls Excel auch bei Ihnen ein $-Zeichen vor die Ziffer 2 setzt, entfernen Sie das $-Zeichen! Sonst wird die Formel nicht funktionieren.

Dahinter tippen Sie die Zeichenfolge ="OK" ein, damit die Formel etwa =$C2="OK" lautet. Jetzt gehts zu Formatieren. Wählen Sie hier aus, in welcher Weise die Zellen im Falle des Wertes «OK» formatiert werden sollen. Greifen Sie beispielsweise unter Ausfüllen zur Hintergrundfarbe Grün. Klicken Sie auf OK.

Bleiben Sie gleich in der ersten Zeile. Öffnen Sie Bedingte Formatierung/Regeln verwalten. Klicken Sie auf Neue Regel/Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Wieder ein Klick ins Formelfeld, gefolgt vom Klick ins Feld mit dem ersten Statuswert (z.B.) C2. Diesmal ergänzen Sie die Formel anders. Sie lautet jetzt z.B. =$C2="prüfen". Via Formatieren gehts nun etwa zur Hintergrundfarbe Gelb. Klicken Sie auf OK.

Auf genau diesem Weg verpassen Sie hier noch eine dritte Regel: Neue Regel/Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden, ein Klick ins Formelfeld und ins erste Statusfeld, diesmal ergänzen Sie die Formel mit dem Eintrag für Rot: =$C2="ungültig". Formatieren Sie auch diese Variante passend, eben zum Beispiel in Rot. Klicken Sie auf OK. Das sieht nun etwa so aus.

Die drei Einfärberegeln

 © Quelle: PCtipp.ch

Hässliches Beispiel für bedingte Formatierung

 © Quelle: PCtipp.ch

Diese Regeln gelten zunächst nur für die erste Zeile bzw. in unserem Beispiel für die Zellen A2 bis C2. Ist die bereits formatierte Zeile noch markiert? Falls nicht, markieren Sie die Zellen. Klicken Sie danach im Reiter Start gleich am Anfang beim Bereich «Zwischenablage» aufs Pinselsymbol für Format übertragen. Damit lässt sich nämlich auch eine bedingte Formatierung übertragen. Markieren Sie die darunter liegenden Zellen, dann werden diese gemäss Wert in der Spalte C eingefärbt.

Falls die Zellen alle mit derselben Farbe erscheinen, haben Sie vergessen, das $-Zeichen an der richtigen Stelle zu löschen. 

Sie werden vermutlich auch keine hässlichen Kompletteinfärbungen mögen, siehe das obere der beiden Bilder links. Anstelle einer Hintergrundfarbe lässt sich auch eine Schriftfarbe wählen, allenfalls zusammen mit einer Schriftauszeichnung wie «fett». Das tut in den Augen weniger weh, siehe das untere der beiden Bilder.

Kommentare

Office Cloud Kummerkasten Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare