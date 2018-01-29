Excel: Daten aufräumen

Lösung: Es gibt in Excel verschiedene Möglichkeiten, unerwünschte Zeichen mehr oder weniger automatisch aus Zellen herauszubekommen. Drei bekannte Funktionen heissen GLÄTTEN, SÄUBERN und ZAHLENWERT.

Die Funktion SÄUBERN: Die entfernt nichtdruckbare Zeichen aus einer Zelle, lässt aber Leerzeichen in Ruhe.

Die Funktion GLÄTTEN: Sie entfernt Leerzeichen, die am Anfang oder am Ende einer Zelle stehen, nicht jedoch jene, die evtl. mitten in einer längeren Zahl vorhanden sind. Sie ist geeignet, um Texteinträge zu bereinigen, die mit überflüssigen Leerzeichen beginnen oder enden, siehe Zeilen 2 und 3 in unserem Beispielscreenshot.

Die Funktion ZAHLENWERT kann wiederum nur mit Zellen etwas anfangen, die Zahlen enthalten. Sie eignet sich nun endlich zum Eliminieren von Leerzeichen aus Zahlen.