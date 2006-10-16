Excel-Datenmaske hat zuwenig Felder

Wenn Sie wollen, können Sie nun noch die Spalte B markieren und in "Zellen formatieren/Schutz" den Haken bei "Gesperrt" entfernen. Wenn Sie jetzt das Dokument über "Extras/Schutz/Blatt schützen" schützen, kann nur noch die Spalte B bearbeitet werden und so nichts Wichtiges gelöscht werden. Speichern Sie dann diese Datei ab. Nun senden Sie dieses "Formular" an alle, deren Daten Sie gerne aktualisieren möchten. Kommt die Datei von einem Mitglied ausgefüllt zurück, speichern Sie sie am Besten unter dem Namen oder der Mitgliednummer ab. Oder Sie belassen sie in der Mail. Nun geht der Vorgang ganz einfach in umgekehrter Richtung vonstatten. Öffnen Sie die Datei, markieren Sie die vom Mitglied ausgefüllte Daten und kopieren Sie diese.