Excel: Datum der letzten Änderung in Zelle schreiben

Auf der Seite der Fachhochschule Eberswalde [1] findet sich eine ausführliche Beschreibung dazu:

Unter den Dokumenteigenschaften, die Sie im Menü "Datei" mit dem Befehl "Eigenschaften" aufrufen können, lassen sich die wichtigsten Informationen wie der Titel der Arbeitsmappe, der Autor der Mappe sowie Datumsangaben wie das Erstellungsdatum oder das letzte Änderungsdatum einer Arbeitsmappe einsehen. Schön wäre es jetzt, wenn Sie diese Dokumenteigenschaften in einer Zelle anzeigen könnten, was Excel aber leider nicht standardmässig anbietet. Aus diesem Grund können Sie für diese Aufgabenstellung eine kleine benutzerdefinierte Funktion programmieren. Wechseln Sie dazu über die Tastenkombination Alt+F11 in die Entwicklungsumgebung und erfassen das folgende Makro in einem neuen Modul: