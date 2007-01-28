Excel: Datumswerte anpassen (Übernahme von Mac)

Die Einstellung auf dem Excel von Mac ist standardmässig anders als diejenige auf PCs. Deshalb müssen Sie die Einstellung in Ihrem Excel der Einstellung auf dem Mac anpassen, damit Sie eine korrekte Datumsdarstellung erhalten. Gehen Sie dazu in das Menü "Extras/Optionen" und öffnen Sie das Register "Berechnung". Haken Sie "1904-Datumswerte" an.Nun wird Ihre von Mac übernommene Datei das richtige Datum anzeigen.

Aber Vorsicht: Wenn Sie diese Einstellung verändern, gilt das für alle Ihre Exceltabellen! Das heisst, wenn Sie eine Exceltabelle bearbeiten wollen, die nicht von einem Mac übernommen wurde, müssen Sie das Häkchen vor "1904-Datumswerte" wieder entfernen, damit Ihre auf dem PC erstellten Datumsangaben auch korrekt sind.